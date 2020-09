Ahrenshoop

Das Käthe-Miethe-Haus hat den Status schon, ebenso eine Scheune sowie ein Wohnhaus – sie alle stehen im Ahrenshooper Ortsteil Althagen unter Denkmalschutz. Nun schreibt die Kommune die historische Bedeutung des Ahrenshooper Ortsteils fest. Die untere Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung soll eine Denkmalbereichssatzung erarbeiten.

Das haben die Gemeindevertreter des Künstlerortes nicht erst während ihrer jüngsten Zusammenkunft beschlossen, sondern schon einmal im Jahr 2017. Das Gremium hat mit dem neuerlichen Beschluss noch mal die Zustimmung an die Fachabteilung der Kreisverwaltung gesandt, nun auch tätig zu werden – und zusätzlich den schützenswerten Bereich zu erweitern.

Wertvolles Haus

„Althagen ist aus historischer Sicht sehr wertvoll für das Ostseebad“, sagt Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU). Es gebe schon eine gute Anzahl von Gebäuden auf der Denkmalliste. Erst in diesem Jahr hatte es eine Vor-Ort-Begehung gegeben. Da gab es nicht nur Zustimmung für das Vorgehen, sondern von den Expertinnen der Verwaltung auch den Hinweis, den Geltungsbereich der Satzung zu erweitern.

Ziel ist es, die historische Struktur Althagens zu erhalten, wie der Bürgermeister sagt. Aber: „Wir können die Entwicklung nicht aufhalten.“ Keinesfalls werde der gesamte Ortsteil unter Denkmalschutz gestellt. Wohl aber werden Neubauten oder großzügig bemessene Anbauten schwieriger zu begründen sein. Bauverhinderungspolitik werde mit dem Beschluss nicht betrieben.

Bessere Kooperation

In dem Ostseebad Ahrenshoop ist es schon länger ein Thema: die Bildung eines Betriebsausschusses. Die Corona-Krise hat nun Schwung in das Ansinnen gebracht. Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben nun die Hauptsatzung geändert, um den Ausschuss bilden zu können, sie haben neben dem Bürgermeister vier weitere Mitglieder in das Gremium der Gemeindevertretung gewählt – darunter zwei sachkundige Einwohner. Und die Gemeindevertreter haben die Betriebssatzung angepasst.

Das Käthe-Miehte Haus steht unter Denkmalschutz. Quelle: Timo Richter

Ziel der Beschlussfolge ist laut Benjamin Heinke eine Intensivierung der Kooperation mit Kurdirektor Roland Völcker und der Gemeindevertretung. Mussten bislang Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen immer von der Gemeindevertretung abgesegnet werden, kann das nun der Betriebsausschuss tun. Das Gremium ist ein beschließender Ausschuss.

Der Bürgermeister geht in der Folge von einer Vereinfachung der Zusammenarbeit aus – zumindest wenn es um Entscheidungen in Wertgrenzen zwischen 10 000 und 50 000 Euro geht. Der neu gebildete Ausschuss ist demnach allein eine strategische Entscheidung. Immerhin beschäftige der Kurbetrieb des Ostseebades Ahrenshoop inzwischen 23 Mitarbeiter.

Weiterentwicklung der Region

Einstimmig beschlossen haben die Gemeindevertreter zudem, die Bewerbung als Modellregion Fischland-Darß-Zingst und Küstenvorland zu unterstützen. Es handelt sich dabei um einen Projektwettbewerb des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

„Wir wollen mit den Gemeinden diesen Weg gehen, um als Region zusammenzuwachsen“, so der Ahrenshooper Bürgermeister. „Wir sind bereit, das Projekt mitzutragen.“ Im Wesentlichen geht es dabei um die Einführung einer elektronischen Kurkarte, die zur kostenfreien Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs berechtigt. Auch Einheimische sollen von dem Angebot profitieren.

Positive Effekte erhofft

Das Ganze kostet natürlich viel Geld. In Wustrow beispielsweise wurde jüngst eine Erhöhung der Kurabgabe beschlossen, um die anteiligen Kosten auffangen zu können (die OZ berichtete). Auf Usedom haben vor allem die drei Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck gute Erfahrung mit so einer Aufwertung der Gästekarte gemacht. Dort konnten aufgrund der Nachfrage sogar neue Linien befahren, die Taktung auf anderen verdichtet werden.

Ähnliche Effekte erhoffen sich vor allem die Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Mit dem Wettbewerb wird das Ziel verfolgt, „ausgewählte Schlüsselmaßnahmen aus der Landes-Tourismuskonzeption gebietsübergreifend zu erproben und zu evaluieren“, heißt es in der Beschlussvorlage. Mit dem Ablauf des Monats August endete die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb.

Von Timo Richter