Ahrenshoop zahlt 181 000 Euro für Tagesgäste

Tagesgäste sind dem Ostseebad Ahrenshoop lieb – und teuer. Weil von denen keine Kurabgabe eingetrieben wird, muss der Künstlerort einen Anteil von gut 181 000 Euro aufbringen, inklusive Ermäßigungen und Befreiungen der Zahlung. Das haben die Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Zusammenkunft einstimmig beschlossen.

Jahreskurabgabe steigt auf 70 Euro

Keine Änderungen gibt es infolge der neuerlichen Kalkulation der Höhe der Kurabgabe, die von Urlaubern zu bezahlen ist. Lediglich die Jahreskurabgabe steigt marginal auf künftig 70 Euro.

Die Steuer für einen Zweitwohnsitz im Ostseebad Ahrenshoop steigt. Während die Vergleichsmieten – das ist die Berechnungsgrundlage für die Abgabe – annähernd gleich geblieben ist, geht der Anteil hoch.

Mehr Zweitwohnsitzsteuer : Signal an Liebhaber von „Betongold“

Statt bisher 16 Prozent der Vergleichsmiete, werden für die Zweitwohnsitzsteuer nun 20 Prozent der Vergleichsmiete angesetzt. Das haben die Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Zusammenkunft einstimmig beschlossen. Nach Berechnungen der Verwaltung kann sich das Ostseebad auf Mehreinnahmen in Höhe von rund 50 000 Euro freuen. Roland Fischer (Wählergemeinschaft Förderkreis Ahrenshoop) bezeichnete die Entscheidung „als richtiges Signal an diejenigen, die Betongold so lieben“.

Abgabenzwang: Schlupfloch geschlossen

Damit einhergehend wird in der entsprechenden Abgabesatzung auch klargestellt, wer die Zweitwohnsitzsteuer überhaupt zu zahlen hat. Wie in den anderen Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Amtes Darß/Fischland hat auch Ahrenshoop ein Schlupfloch geschlossen. So wurden solche Unterkünfte immer wieder als Hauptwohnsitz angemeldet, tatsächlich aber nur vorübergehend genutzt. So konnten sich die Eigentümer die Zahlung der Abgabe sparen. Künftig wird nicht allein die Anmeldung als Hauptwohnsitz betrachtet, sondern, ob tatsächlich die Verlegung des Lebensmittelpunktes nach Ahrenshoop erfolgt. Anderenfalls ist trotz Anmeldung als Hauptwohnsitz die Zweitwohnsitzsteuer zu bezahlen.

Auch Kommune zahlt Fremdenverkehrsabgabe

Neu kalkuliert für den Zeitraum bis zum Jahr 2022 wurde die Fremdenverkehrsabgabe. Die ist von Gastgebern und Gewerbetreibenden, die von Tourismus profitieren, aufzubringen. Auch die Kommune profitiert vom Tourismusgeschäft und hat aufgrund des wirtschaftlichen Vorteils, den sie aus dem Fremdenverkehr erzielt, einen Eigenanteil in Höhe von etwas mehr als 71 400 Euro aufzubringen.

