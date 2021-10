Ahrenshooper Buchmesse lockte mit zahlreichen Neuerscheinungen

Ahrenshoop

„Tag vier von gelb, heute ist alles anders“, entschuldigt sich Andrea Krüger am Einlass der Strandhalle, wo sich eine kleine Warteschlange gebildet hat. Sollte heißen, am Samstag galten wieder strengere „Corona-Regeln“, unter anderem wurden Impfpässe kontrolliert. Maximal 30 Gäste durften sich zeitgleich im Ausstellungsraum der Buchmesse im Rahmen der 20. Ahrenshooper Literaturtage aufhalten. Um das zu gewährleisten, waren 30 nummerierte Besucherausweise angefertigt worden, sichtbar ans Revers zu heften und beim Verlassen am Ausgang wieder abzugeben. Wenn keine Karte mehr ausgegeben werden konnte, also alle in Umlauf waren, bedeutete das, die maximale Gästezahl ist erreicht. Die Besucher hatten also etwas mehr Platz für ihren Streifzug durch die regionale Bücherlandschaft. Über 20 Verlage und die Autorengruppe „Nordlichter“ präsentierten Bestseller und Neuerscheinungen.

Gute-Nacht-Geschichten vom Fischland

Die Kultur- und Naturlandschaften Mecklenburg-Vorpommerns, aber auch Kinderbücher in niederdeutsch und hochdeutsch gehören zum Programm des Demmler Verlags. Neben „Kater Liam“ von Jutta Bauer ist in diesem Jahr auch „Mäh! Maa! Möh! Un de oll Schatztruh“ von Fritz-Reuter-Literaturpreisträgerin Anke Ortlieb erschienen. Rosa, Moppel und Fuch sind drei pfiffige und mutige Platt schnackende Schafe. Hochdeutsch ist eine Fremdsprache für die drei. Ihr ruhiges Landleben ist vorbei, als eine Schatztruhe aus dem Schuppen entwendet wird. Mit Kater Fussel suchen sie die Diebe.

Mit sieben Gute-Nacht-Geschichten vom Fischland meldet sich die kleine Seenadel Esther zurück. Wie sie und ihre Freunde am Meeresgrund ihren Schlafplatz finden und sich auf den guten alten Mond freuen, der ihnen jeden Abend wohlwollend den Weg leuchtet und am Himmelszelt wacht, erzählt Autorin Nicole Bernard (Fischlandverlag Ahrenshoop) und gibt Kindern und Eltern ein „Einschlaf-Ritual“ an die Hand. Mit der Seenadel lernen die Kinder alle Fische und Muscheln der hiesigen Gestade kennen, und die Herstellung der Kinderbücher von der Ostseeküste ist „total regional“.

Back- und Märchenstube werden kombiniert

In „Der süße Wolf“ (Klatschmohn Verlag) kombinieren Heinz Drabandt und Gudrun Wallmann Back- und Märchenstube. Kinder lieben Märchen und “schnuckeliges“ Essen. Bei ent­sprechender Anregung verzichten sie bereitwillig auf Fast­food, Pommes und Cola sind die Autoren überzeugt und regen „frei nach den Gebrüdern Grimm“ zum Lesen und zum kreativen Tun in der Küche an. Heinz Drabandt erzählt die Märchen neu, für die Gudrun Wallmann die originellen, vorher mit Kindern getesteten Rezepte lieferte. Skurrile Sprache, witzige Dialoge und märchenhafte Illustrationen von Freya Schirmer bereiten Lesern von sechs bis sechsundneunzig sicher großes Vergnügen.

Buch widmet sich dem Werk von Paul Müller-Kaempff

Den „kompletten Paul Müller-Kaempff“ kann Wolf-Dietmar Stock (Verlag Atelier im Bauernhaus Ottersberg-Fischerhude) präsentieren. Der neu erschienene dritte Band des Werkkatalogs widmet sich dem malerischen Werk Müller-Kaempffs, enthält eine ausführliche Biografie und informiert über Verknüpfungen mit anderen Künstlern, Vereinigungen, Künstlerorten und Kunstmetropolen. Das Werk ist Resultet der fast 20-jährigen Forschungsarbeit des Magdeburger Orthopäden Dr. Konrad Mahlfeld.

Krimis haben nach wie vor Konjunktur

Stralsund-Krimis, kriminelle Reiseführer, Rübe ab, mortaler Ausgang – Krimis haben noch immer Konjunktur. Autorin Marion Petznick (Autorengruppe Nordlichter) hat mit „Die Last der Lust“ einen neuen Ostsee-Krimi verfasst. Protagonistin Lisa Liebich hat ihr Jurastudium gegen eine feste Stelle im Team des Rostocker Kommissariats eingetauscht. Kurz nach dieser Entscheidung konfrontiert sie und ihre Kollegen ein Fall mit finsteren Machenschaften im Darknet. Die Ermittlerin stößt auf eine Gruppe, die nach dem besonderen Kick Ausschau hält, indem Frauen gedemütigt und Opfer brutal misshandelt werden. Dann wird eine Frauenleiche gefunden. Beunruhigend: Spuren führen auch nach Graal-Müritz.

Beeindruckende Landschaftsfotos

„Geologie und Landschaft Mecklenburg-Vorpommern“ von Rolf und Matthias Reinicke (Demmler Verlag Ribnitz-Damgarten) zeigt nicht nur die besondere Vielfalt und Schönheit der Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns, sondern es erklärt in kurzen, verständlichen Texten auch, wie sie entstanden ist und wie sie sich verändert. Über 400 beeindruckende Fotos und 50 neue Grafiken vermitteln die Geschichte dieser jüngsten deutschen Landschaft, der „Eiszeitlandschaft“ des Binnenlandes mit ihren waldbestandenen Endmoränen und den tausend Seen, den „Kindern der Eiszeit“.

Von Susanne Retzlaff