Ahrenshoop

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop kommen bei Wartung und Pflege der Einsatzfahrzeuge kaum noch hinterher. Grund sind die steigenden Einsatzzahlen, die vor allem am Bodden und an der Ostsee die Fahrzeuge so sehr beanspruchen, dass trotz des ehrenamtlichen Engagements der Feuerwehrmitglieder nicht sichergestellt werden kann, dass nicht doch größere Reparaturen anfallen.

Zudem hatte die Wehrführung den Wartungsaufwand nicht im aktuellen Haushalt des Ostseebades berücksichtigt. Die Gemeindevertreter haben darum eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 9000 Euro beschlossen. Im Gegenzug muss die Feuerwehr in diesem Jahr auf die Einrichtung eines Waschplatzes verzichten. Das eingesparte Geld wird zur Deckung der Kosten für die jährliche Wartung und Reparatur durch Fachwerkstätten eingesetzt.

Zurückgestellt wird erst einmal auch die Anschaffung von zwei hochwertigen Feldstechern und zwei Headsets für die Besatzung des Rettungsbootes. Die Feldstecher sollen über den Feuerwehr-Förderverein beschafft werden. Das eingesparte Geld soll für einen Hochdruckreiniger mit Warmwasser- und Entkalkungsfunktion ausgegeben werden.

Abschreibungen sorgen für dickes Minus

Bestätigt haben die Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Zusammenkunft auch den Jahresabschluss 2019 des gemeindeeigenen Kurbetriebs. Unterm Strich steht ein Fehlbetrag in Höhe von gut 14 200 Euro zu Buche. Zustande gekommen ist das Minus durch die Parkraumbewirtschaftung. Laut Kurdirektor Roland Völcker habe sein Betrieb die Bewirtschaftung der Parkplätze im Jahr 2018 von der Kommune übernommen. Die Aufwendungen hätten die Einnahmen überstiegen.

Zu den Aufwendungen zählten laut Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) beispielsweise auch Abschreibungen der Parkscheinautomaten. Trotz des Fehlbetrages verfüge Ahrenshoop über einen sehr gut funktionierenden Kurbetrieb. Der Bestätigung des Jahresabschlusses folgte die Entlastung Roland Völckers für das Wirtschaftsjahr 2019.

Warnung vor abbrechendem Hochufer

Eindringlich warnte der Bürgermeister vor den Gefahren des Hochufers. Dort seien derzeit „starke Abbrüche“ zu verzeichnen. Er appellierte an die Bürger, nicht zu nah an die Kante zu treten. In der Kommune wird aktuell überlegt, den Weg weiter ins Landesinnere zu verlegen.

Entlang der L 21 wurden nahe dem Kunstmuseum sechs neue Eichen gepflanzt. In der Vergangenheit wurden dort Pappeln gefällt.

Von Timo Richter