Fischland-Darß-Zingst

Die neuen Fangquoten für die westliche Ostsee sorgen für Nervosität bei Fischern auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Am Dienstag sind die Länderchefs den Vorschlägen der EU-Kommission gefolgt. Demnach dürfen in dem Fanggebiet Dorsche und Heringe nur noch als Beifang angelandet werden. Gezielt dürfen die Fische nicht mehr gefangen werden.

„Schluss, aus, vorbei“, so die erste Reaktion von Frank Hebel. Der 57-Jährige ist der letzte verbliebene Vollerwerbsfischer in Ahrenshoop. Zu Jahresbeginn hat er eigener Rechnung zufolge mehr als 1000 Euro investiert, um überhaupt eine Fanggenehmigung zu erhalten. Nun scheinen die Ausgaben für Fanggeschirre und Netze umsonst, denn das Material für den Dorschfang darf er nun nicht mehr verwenden.

Quote noch nicht abgefischt

Als küstennaher Fischer ist Frank Hebel nicht allein von der Witterung abhängig. Er muss darauf hoffen, dass die Fische überhaupt unter Land kommen, wo er sie fangen kann. Das klappt nicht immer. Anfang des Jahres hat er eine Quote über 100 Kilogramm Dorsch bekommen. Abgefischt hat Frank Hebel diese Quote bislang noch nicht. Dabei wollte der Ahrenshooper bei sinkenden Wassertemperaturen „so richtig loslegen“.

Fangquote und die steigenden Spritpreise versauern dem Fischer allerdings den Beruf. Aufgeben will Frank Hebel seine Tätigkeit aber nicht. „Das Fischen ist mein Leben.“ Einen finanziellen Ausgleich von der öffentlichen Hand würde es für ihn nicht geben. „Dann muss ich auf den Bodden gehen“, sagt der Ahrenshooper.

Klar ist für ihn, dass die Fischbestände in der Ostsee geschützt werden müssen. Angesichts der Fangquoten für die Küstenfischerei macht er aber deutliche Zweifel an der Wirksamkeit geltend. Denn dadurch würde die Industriefischerei, die mit ihren Trawlern den Fischbeständen nachjagen kann, bevorteilt. „Und hier geht eine ganze Kultur kaputt.“

Dorsch längst schon abgeschrieben

Den Dorsch hat der Prerower Fischer Uwe Pagel schon „längst abgeschrieben“. Ihm zufolge könnten harte Fangbeschränkungen noch zwei, drei weitere Jahre gelten. Der Prerower hat sich bei Fischzügen auf der Ostsee zuletzt auf Flundern und Steinbeißer konzentriert. Sein Vorteil ist das eigene Fischgeschäft in dem Ostseebad. „Allein von der Fischerei kann man nicht mehr leben“, so seine Überzeugung.

Früher hat er mit Dorsch gutes Geld gemacht, erinnert sich Uwe Pagel. Nicht umsonst gilt der Dorsch als Brot- und Butterfisch für die Küstenfischer. Doch ausgeweitete Schonzeiten und Fangbeschränkungen haben den Dorsch für ihn nicht mehr attraktiv gemacht. Wie sein Berufskollege in Ahrenshoop hat er die ihm zugeteilte Fangquote für dieses Jahr noch nicht abgefischt. Inzwischen überlegt Uwe Pagel sogar, die Restquote zurückzugeben, damit sie möglicherweise ein anderer Fischer ausnutzen kann. Der Fang von Heringen, dem Silber der Ostsee, war für Uwe Pagel in der Vergangenheit keine Option. Da geht er lieber auf Zander in den Boddengewässern.

Fangquoten sind „großes Elend“

Vergleichsweise entspannt sieht der Dierhäger Fischer Jens Lewerenz die neuen Fangquoten. Er fischt vorwiegend Zander im Bodden, ist nur bei günstigen Wetterbedingungen auf der Ostsee unterwegs. Gleichwohl bezeichnet er die Entscheidung der europäischen Länderchefs als „großes Elend“ für die Küstenfischer. Gut verstehen könne er seine Berufskollegen, die angesichts des Fangverbots für Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee ihrem Beruf „schreiend schnell weglaufen“ und Prämien für das Stilllegen von Fangbooten als Schmerzensgeld einstrichen.

Von Timo Richter