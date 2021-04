Ahrenshoop

Kunst bereitet Freude – eigentlich. Wenig davon hat im Augenblick Sabine Peters-Barenbrock. Ihre Galerie im Hotel „The Grand“ in Ahrenshoop ist verwaist, während einer erlaubten Sonderöffnung über die Ostertage hinweg kamen exakt zehn Besucher in die Ausstellung. Sieben kauften, ein Gewinn? Ihre Galerie befindet sich in einem „toten Haus“.

Seit Beginn der Corona-Pandemie, seit Beginn der Einschränkungen, hat sich Sabine Peters-Barenbrock Gedanken um „ihre“ Künstlerinnen und Künstler gemacht – und um sich selbst.

Rabattmodell

Herausgekommen ist ein Rabattmodell. In regelmäßigen Abständen hat Sabine Peters-Barenbrock knapp ein Dutzend Werke im Internet präsentiert und gleich den Zehn-Prozent-Abschlag aufgebappt. Wenn mehr Kunstwerke über den Tisch gehen, so die Idee, profitieren Künstler und Händler gleichermaßen.

So auch in Ahrenshoop. Den Erlös teilen sich Galeristin und Kunstschaffende zu gleichen Teilen. Beide Seiten profitieren. Und für manchen Künstler, für manche Künstlerin sind die Verkaufspreise wenigstens der Gegenwert der laufenden Kosten, etwa für die Miete eines Ateliers, für Verbrauchsmaterial.

Applaus

Dem Schauspieler fehlt der Applaus aus dem Theaterpublikum, dem Musiker das Klatschen der Menschen vor der Bühne. Dem bildenden Künstler, der bildenden Künstlerin fehlt die Öffentlichkeit. Was in Werkstätten und Ateliers entsteht, bleibt derzeit im Geheimen, wird kaum öffentlich betrachtet.

Und da stehen sie nun, die Werke, die niemand wirklich sehen kann. Im Internet, ja, sind die Werke zu sehen, bestenfalls mit einer Rundumansicht. Zingst beispielsweise plant das für Ausstellungsteile im Zusammenhang mit dem Umweltfotofestival.

Rotstift

Nun letztmalig hat Sabine Peters-Barenbrock den Rotstift angesetzt. Ein ausgewählter Teil ihrer Ausstellung geht mit einem Zehn-Prozent-Rabatt über den Tisch. Manchmal nur drei, bestenfalls sieben der angepriesenen Werke haben früher einen Käufer, eine Käuferin gefunden.

Entdeckt hat die Galeristin für sich ein Überlebensmodell. Den Rabatt teilt sie mit den Künstlern und Künstlerinnen. Es wird so doch etwas mehr verkauft, als bisher, so die Idee. Bei Berufskollegen kam das erst gar nicht gut an. Kunst sollte nicht verscherbelt werden. Die Gedanken haben sich geändert: In fast jeder Berliner Galerie existieren mittlerweile ähnliche Rabatt-Modelle.

Zweifel

Tina Reuter, Künstlerin in Berlin, begrüßt nach anfänglichen Zweifeln das Verkaufsmodell. Sie ist mit Skulpturen im Programm der Galerie, die in die Zukunft zu sehen scheinen. Die Künstlerin selbst empfindet die Rabatt-Aktion als hilfreich. „Diese Aktion hat mir sehr geholfen.“ Das aktuelle Angebot hält bis Ende Mai. Dann soll im Zusammenhang mit den Einschränkungen wegen des Corona-Virus hoffentlich Normalität eintreten.

Aufrecht hält die Galeristin nicht der Verkaufserfolg, aufrecht hält Sabine Peters-Barenbrock der Kontakt zu den Kunden. Während die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer enger wurden, wurde der Kontakt zur Kundschaft immer intensiver.

Persönliche Kontakte, gerne auch übers Internet, sind die erste Stufe für das Geschäftsmodell. Verkäufer, also Galerist und Galeristin, verzichten auf einen Erlösanteil. Auch die Künstlerinnen und Künstler lassen fünf Prozent des geschätzten Werts sausen – schon kommt eine Einkommensgemeinschaft zustande.

