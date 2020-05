Ahrenshooper Hotelier: „Von den Mecklenburgern allein können wir nicht leben“

Fischland-Darß-Zingst

Ganz unterschiedlich gehen Hoteliers mit der Möglichkeit um, seit gestern wieder Gäste – vorerst aber nur aus Mecklenburg-Vorpommern – beherbergen zu dürfen. Testlauf für den erwarteten Ansturm ab kommender Woche, wenn Urlauber aus ganz Deutschland anreisen dürfen bis hin zu einer automatischen Telefonansage, dass das Hotel geschlossen bleibt. Die OZ hat sich auf der Urlauberhalbinsel Fischland-Darß-Zingst umgehört.

Kurz und knapp ist die Ansage am Telefonanschluss des Hotels „Haus Linden“ in Prerow. Dort wird mitgeteilt, dass das Haus erst zum 25. Mai öffnen wird. Dann dürfen den aktuellen Vorgaben zufolge auch Gäste mit Wohnsitz außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns einchecken.

Kaum Nachfrage aus MV

Auch das Hotel „Haferland“ in Wieck öffnet erst kurz vor Pfingsten. Es habe kaum Nachfrage von Gästen aus diesem Bundesland gegeben, sagt Inhaber Bernhard Evers. Der zusätzliche Aufwand gerade personeller Hinsicht hätte sich nicht gelohnt. „Es macht keinen Sinn, schon jetzt zu öffnen.“ Nun öffnet das einzige Hotel in Wieck am 25. Mai.

Da hätten sich die Mitarbeiter an der Rezeption vor Anfragen nicht retten können, bestätigt Bernhard Evers die Vermutung des erwarteten Ansturms auf die Urlaubsregion. Deutliche Kritik adressiert er an die Landesregierung. Die Gastgeber in der Region würden trotz niedriger Zahlen einer Infektion mit dem Corona-Virus abgestraft. Geradezu aberwitzig sei es, dass beispielsweise im „Konkurrenzland“ Schleswig-Holstein andere Regeln gälten.

Öffnung als Testlauf

Das „Deutsche Haus“ in Wustrow hat dagegen schon geöffnet. Es habe laut Geschäftsführer Karsten Voß nicht nur „eine Menge Buchungen“ aus Mecklenburg-Vorpommern, vor allem aus dem Raum Teterow, gegeben. Vor allem solle diese Woche dazu dienen, Problemfelder im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus zu erkennen. „Wir brauchen die Gäste“, sagt Karsten Voß. Nach dem langen Stillstand müsse wieder Geld in die Kasse kommen.

Ab Mittwoch hat dann auch das Hotel „Namenlos“ in Ahrenshoop wieder auf. Komplett, heißt es vom Inhaber Roland Fischer. Komplett heißt in diesen Tagen allerdings in Grenzen der Vorgaben, also maximal 60-prozentige Auslastung bei geschlossenem Wellnessbereich. Beim Kollegen in Wieck ist die Hoffnung auf eine wenigstens teilweise Öffnung dieses Bereichs noch nicht ganz geschwunden. Schließlich stellt die Wellness-Abteilung im „Haferland“ einen wesentlichen Bereich dar.

Lange ausgebucht

Für Roland Fischer sind der gestrige Montag und heutige Dienstag zwei Ruhetage vor dem Ansturm in der kommenden Woche. „Von den Mecklenburgern allein können wir nicht leben“, sagt der langjährigen Chef des Familienbetriebs.

Für die kommende Woche musste Roland Fischer knapp der Hälfte der Gäste absagen. Seit Weihnachten ist das „Namenlos“ zu Pfingsten komplett ausgebucht. Zur Stornierung hat der Hotelier die Reihenfolge der Buchungen herangezogen. „Ich bin ein fairer Hund“, sagt er zu seinem Vorgehen, das sich nicht allein mit wirtschaftlichen Aspekten begründen lasse. „Wir beißen uns durch“, sagt Roland Fischer. Das Glas in Ahrenshoop sei eben immer halb voll, niemals halb leer.

Spezial-Angebote als Lockmittel

Erst in der kommenden Woche öffnet das Hotel „Ginkgo Mare“ in Prerow. „Wir haben keine Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Marlene Grenzdörfer von der Rezeption. In dem Bio-Hotel und Gesundheitszentrum sei zwar fast ein Fastenkurs zustande gekommen, doch mit nur zwei Teilnehmern aus diesem Bundesland habe sich das nicht realisieren lassen.

Mit einem Spezial-Angebot für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern hat das Hotel „Seebrücke“ in Zingst am Montag wieder aufgemacht. Telefonisch war in dem Hotel allerdings niemand zu erreichen. Ähnliche Ergebnisse erfolgten auf Anfrageversuche beispielsweise im Hotel „Meerlust“ wenige hundert Meter entfernt. Dort verkündete am Montagnachmittag eine automatische Ansage, dass Gäste nicht aufgenommen werden dürften, aber wegen hoher Nachfrage eine E-Mail geschickt werden solle. Gar nicht erst besetzt war am Montag die Rezeption im Hotel Marks in Zingst.

Von Timo Richter