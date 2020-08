Ahrenshooper Hotelier nimmt Auszeit: Wie das The Grand trotzdem wachsen soll

Ahrenshoop

Für die Suche nach Information und Inspiration geht der Chef und Eigentümer des Hotels The Grand in Ahrenshoop, Oliver Schmidt, zusammen mit seiner Frau Daniela auf Tour. Nach zehn Jahren Dauereinsatz in dem zuletzt gewachsenen Unternehmen will sich Oliver Schmidt eine Auszeit gönnen. Während seiner Abwesenheit leitet eine neue Führungsriege die Geschicke des Betriebs.

Im eigenen Wohnmobil will das Paar neue Erfahrungen sammeln – auch hinsichtlich der Entwicklung des Hotel- und Vermietungsbetriebs. Gleichzeitig sollen den Beschäftigten, die aktuell schon Verantwortung in Teilbereichen tragen, zusätzliche Zuständigkeiten gegeben werden. „Das tut dem Unternehmen gut“, sagt Oliver Schmidt. Wachsen soll es auch noch.

Anzeige

Große Nummer

In Ahrenshoop ist der agile Hotelier eine große Nummer. Mehr als 400 Betten stehen im The Grand, im Strandhaus sowie in den Hotels Künstlerquartier Seezeichen und im Hotel Elisabeth von Eicken zur Verfügung. Außerdem werden über die Betriebsgesellschaft mehr als 40 Ferienhäuser und -wohnungen verwaltet.

Weitere OZ+ Artikel

Und nun wird der allgegenwärtige Hotelchef nicht dauerhaft von der Ahrenshooper Bühne verschwinden. Erst einmal zwei bis drei Wochen soll es auf Tour gehen. Die Einschränkungen durch den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden die Wahl eines Reiseziels reduzieren. In Risiko-Gebiete wird Oliver Schmidt eigenen Worten zufolge nicht reisen.

Unspektakuläre Übernahme

Dabei hat der Unternehmer in der Vergangenheit ein mögliches Risiko nicht gescheut. So übernahm er vergleichsweise unspektakulär das einstige Hotel Möwe und gliederte es nach Umbau als Strandhaus in das Management des Hotels The Grand ein. Später folgten der Betrieb der Hotels Künstlerquartier Seezeichen und Elisabeth von Eicken für die Tönnies-Gruppe.

Zuletzt wurde spekuliert, dass Oliver Schmidt auch die Gastronomie in der künftigen Buhne 12 übernehmen wird. Die Immobilie ist ebenfalls Teil im Portfolio der Frau des Fleischmagnaten Clemens Tönnies.

Wachsender Bestand

Mit seiner Auszeit will Oliver Schmidt dem Hotel The Grand zusätzliche Luft zum Atmen geben. Die neue Führungsetage, deren Akteure auch in der Vergangenheit schon Verantwortung trugen, soll sich bewähren. Grundsätzlich hat das laut Oliver Schmidt auch schon gut funktioniert. Oberster Grundsatz: Wir wollen uns persönlich nicht zu wichtig nehmen. In der Öffentlichkeit, gibt der Hotelier zu, sei das manchmal anders gesehen worden.

Alexander Braune, Carolin Kienappel, Roger Alliger, Tom-Alexander Müller, Kristina Dohse und Susann Plath (v. l.) bilden das neue Führungsteam im Hotel The Grand. Quelle: Max Framke

Wachsen soll während der neuen Phase nicht nur der Bestand an Information und Inspiration, sondern bestenfalls auch das Unternehmen. Oliver Schmidt gibt sich ganz offen, an Zukäufen interessiert zu sein. Bestimmte Objekte habe er aber nicht im Blick.

Vorsichtiges Wachstum

Hat die Hotelgruppe zuletzt so viel eingebracht, dass die Gewinne, statt auf einem Konto zu versauern, lieber investiert werden? Oliver Schmidt lacht. Während der Touren will er einfach nur neue Erfahrungen in dem Metier sammeln. Und wenn es da ein besonders interessantes Objekt gibt, dann könnte das der Hotelgruppe The Grand einverleibt werden. Oliver Schmidt selbst formuliert das mit einem vorsichtigen Verweis auf Wachstum.

Das Ruder vor Ort wird ein schon lange bestehendes, dem Unternehmen treues Abteilungsleiterteam übernehmen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Betrieb. Gemeinsam werden Susann Plath, neue Geschäftsführerin, Kristina Dohse, verantwortlich für den Bereich Brand & Communication, Carolin Kienappel, zuständig für das Facilitymanagement, Roger Alliger als erfahrener Küchendirektor, der Revenue Manager Alexander Braune sowie F&B-Manager Tom-Alexander Müller die Hotels leiten.

Bekannter Kurs

Das Team arbeitet demnach bereits seit längerer Zeit in der Führungsebene der The Grand Hotel Management GmbH. In Zusammenarbeit mit Familie Schmidt habe es die Hotels in ihrer aktuellen Ausrichtung in den vergangenen Jahren wesentlich geprägt und werde den eingeschlagenen Kurs auch weiterhin verfolgen.

„Vertrauen ist und bleibt die Basis unserer Unternehmenskultur. So unglaublich vieles von uns steckt schon in der DNA unserer grandiosen Mitarbeiter. Das hier ist nur der nächste logische Schritt und für uns die Chance, neue Inspiration aufzusaugen und nach Ahrenshoop zu bringen“, wird Oliver Schmidt in der Mitteilung zitiert.

Von Timo Richter