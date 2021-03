Fischland-Darß-Zingst

Sind Hoteliers nach den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Politik auf Tauchstation gegangen? Fast scheint es so. Anrufer in verschiedenen Hotels landen in einer Warteschleife oder werden auch schon mal weggedrückt. Ein Ahrenshooper Hotelier dagegen sagt: Uns geht es doch gut.

Anrufversuch in einem Hotel nahe der Seebrücke in Zingst: Die Stimme auf einem Anrufbeantworter teilt am späten Donnerstagvormittag mit, dass das Hotel voraussichtlich noch bis zum 28. März geschlossen sei.

Mehr Glück in einem Hotel in Dierhagen. Das Haus mit vielen Zimmern zwischen den Ortsteilen Strand und Ost des Ostseebades lässt beim Anrufversuch verlauten, alle Leitungen seien besetzt. Das heißt Warteschleife, dennoch keimt Hoffnung auf. Aber in der Warteschleife gibt es nicht einmal eine musikalische Untermalung. In regelmäßigen Abständen schnarrt eine Stimme: „Bitte warten.“ Abgehängt. Nach einer bevorstehenden Öffnung des Hotels gemäß den Beschlüssen zu einer stufenweisen Öffnung hört sich das nicht an.

„Was soll der Quatsch?“

„Wir sind unter 35, wir machen auf“, sagt dagegen Roland Fischer mit Blick auf den aktuellen Inzidenzwert für den Landkreis Vorpommern-Rügen. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner an. Der Hotelier in Ahrenshoop lässt die Aussage einige Sekunden lang wirken, bevor er den Scherz zugesteht. „Was soll der Quatsch?“, fragt sich Roland Fischer. Er warte ab, bis eine für seine Branche systemrelevante Gästezahl anreisen dürfe. Mit Gästen allein aus Mecklenburg-Vorpommern sei ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich.

Genau das hatten zuletzt etliche Gastgeber aus dem ganzen Bundesland in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) angeprangert. Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern machten gerade einmal zwischen fünf und zehn Prozent aus.

Finanzielle Hilfen begrüßt

Angesichts dieser zu erwartenden Auslastung des Hotels Namenlos – das Hotel Fischerwiege bliebe sowieso erst einmal geschlossen – „halten wir nach wie vor die Füße still“, konstatiert der Ahrenshooper. Für die Vermietung von fünf bis zehn Zimmern würde Roland Fischer seine Mannschaft nicht aus der Kurzarbeit holen.

Niemals zuvor habe die Branche soviel Hilfe bekommen wie jetzt, ist Roland Fischer überzeugt. November-, Dezemberhilfe und Überbrückungsgeld sei nur die eine Sache. Dass aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Branche von Kurzarbeitergeld profitieren konnten, habe es früher nicht gegeben. „Es gibt Hilfen, auch wenn es manchmal etwas dauert“, sagt Roland Fischer.

Zugeständnis an Unsicherheit

Die in der Branche herrschende Unsicherheit im Umgang mit Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus gesteht der Ahrenshooper Hotelier ausdrücklich auch der Landes- und der Bundesregierung zu. Klagen aufgrund ausbleibender finanzieller Hilfen entgegnet er: Wer jetzt nicht genügend Pullover im Schrank hat, habe früher etwas falsch gemacht.

Seine Beschäftigten seien nach wie vor hochmotiviert. Die Auszubildenden bereiteten sich auf ihre Prüfungen zu, beispielsweise mit einem allwöchentlichen Zubereiten eines Menüs. Roland Fischer gibt sich pragmatisch: Wir bereiten aus Schei... ein Bonbon.

Warnung vor frühzeitiger Öffnung

Gleichzeitig warnt der Hotelier vor einer kurzfristigen Öffnung des Tourismus. „Wenn der Stöpsel gezogen wird, ist die Wanne voll.“ Damit erinnert Roland Fischer an die Öffnung des Tourismus nach dem ersten coronabedingten Lockdowns im vergangenen Jahr. Trotz einer verkürzten Saison wurden vielfach die Vorjahresübernachtungszahlen erreicht, oft auch übertroffen.

In den Kurbetrieben, so Roland Fischer, sollte nicht allein über mögliche Öffnungsstrategien nachgedacht werden. Künftig viel wichtigere Themen seien das Mobilitätskonzept sowie die Sauberkeit der Orte. Als Modellregion soll auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und dem Küstenvorland eine kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs geprobt werden. Schon jetzt gibt es für Inhaber von Kurkarten die Möglichkeit, zwischen Dierhagen und Ribnitz-Damgarten sowie künftig zwischen Wustrow und der Bernsteinstadt, den Bus kostenlos zu nutzen.

