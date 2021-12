Ahrenshoop

Von ihren Trips über die ganze Welt kam Pauline Schönthier nicht nur mit vielen Erinnerungen und Erfahrungen zurück, sondern auch mit einem französischstämmigen Mann und später einer Tochter. Sechs Jahre lang tourte die Ahrenshooperin durch die Weltgeschichte. Australien, Thailand, Mexiko – durch Europa tourte das Paar im eigenen Bus, locker hunderttausend Kilometer standen nach den Fahrten auf dem Tacho. In Australien und Mexiko kauften oder mieteten sie sich eine rollende Unterkunft.

Wiederholte Rückkehr zu familiären Wurzeln

Ein längerer Aufenthalt wurde immer dann eingelegt, wenn Geld verdient werden musste. Die gelernte Hotelfachfrau hat dabei so ziemlich jeden Job angenommen, „der Geld gebracht hat“. Putzjobs waren dabei, meist aber arbeitete sie auf Farmen.

Zwischendurch kehrte Pauline Schönthier aber immer wieder zu ihren familiären Wurzeln nach Ahrenshoop zurück – um dann wieder in die Ferne aufzubrechen. Jetzt arbeitet sie im Familienbetrieb, ist stets da, wo eine helfende Hand benötigt wird. Die kommende Saison will das Paar komplett in Ahrenshoop verbringen, der Ausbau eines Lkw zu einem Wohnmobil will finanziert werden.

Von Timo Richter