Ahrenshooper Polizeihauptmeister verabschiedet sich vom Dienst

So richtig fassen kann es Klaus Czerwinski noch nicht. Er ist jetzt Pensionär. Der Polizeihauptmeister hat den symbolischen Schlüssel schon an seinen Nachfolger übergeben. Der 60-Jährige ist fest in Ahrenshoop verwurzelt.

Mittendrin zu sein, das ist das Lebensmotto des früheren Kontaktbeamten der Polizeistation Niepars – beruflich, politisch und privat. Beruflich hat das bestens geklappt, als Kontaktbeamter war er immer mittendrin, bei Menschen, in Betrieben. Schon als Fußstreife in Ribnitz-Damgarten hatte er Gefallen an dieser Art der Polizeiarbeit gefunden.

Neue Wählergemeinschaft geformt

Mittendrin war und ist Klaus Czerwinski auch im politischen Leben seiner Heimatgemeinde. Vor zehn Jahren gründete er die Freien Wähler Ahrenshoop. In der zurückliegenden Wahlperiode war er Mitglied der Gemeindevertretung. Doch dann ist die Wählergemeinschaft zerbrochen, wie deren Gründer sagt. Ein ähnliches Schicksal erlitt der Förderkreis, der sich mittlerweile aufgelöst hat.

Aus diesen beiden Scherbenhaufen wurde unter Mithilfe des einstigen Polizisten „etwas Neues getöpfert“, wie Klaus Czerwinski im Künstlerort-Sprech sagt. Herausgekommen ist die Wählergemeinschaft Förderkreis, deren Vorsitzender der Ruheständler ist. Wegen des zu erwartenden Stresses auf dem kommunalpolitischen Parkett wollte er nicht selbst in der ersten Reihe mitwirken. „Man kann auch aus der zweiten Reihe heraus genügend Aktivitäten betreiben.“

Fischländer Karneval-Klub aus der Taufe gehoben

Bretter einer Bühne abseits der Kommunalpolitik gehören seit der Kindheit Klaus Czerwinskis zum Lebensinhalt. Mittendrin stand er, als er 1995 den Fischländer Karneval-Klub gründete. Jahrelang war er nicht nur der Vorsitzende der Fischländer Jecken, schrieb Sketche und textete Lieder. „Das war mein Baby“, sagt Klaus Czerwinski. Kurz nach dem 20-jährigen Bestehen des Karnevals-Klubs verabschiedete er sich, der Verein stand sozusagen auf eigenen Füßen.

Lange konnte er der Bühne nicht entsagen. Als sich herumgesprochen hatte, er würde bald in Pension gehen, klingelte das Telefon gleich mehrfach. Die Darß-Festspiele wollten sich informieren, ob Klaus Czerwinski nicht dauerhaft bei den Heiden von Kummerow einsteigen wollte. Fast zeitgleich bot Dörte Richter dem Ahrenshooper ein Engagement bei den Wustrower Theaterweibern an. Den Ausschlag gab am Ende gemeinsame Bühnenerfahrung mit der Theaterfrau anlässlich des Jubiläums der Künstlerkolonie Ahrenshoop. Schon in dieser Spielzeit hat Klaus Czerwinski einen festen Platz bei den Wustrower Theaterweibern eingenommen.

Frühere Dorfgemeinschaft schmerzlich vermisst

Schauspielerei, sagt der Ahrenshooper, sei ihm in die Wiege gelegt worden. Schon in der Grundschule habe er unter Leitung von Erne Wehnert in der Kinderspielschar mitgewirkt. „Das hat mir schon damals Spaß gemacht.“ Er hat noch die alten Rollenbücher, die er nun digitalisieren will.

Wenn er als „Rampensau“ beschrieben wird, muss Klaus Czerwinski schmunzeln. Selbst sagt er von sich, er sei „Vorturner auf allen Ebenen“. Erfolgreich war er in einer Hinsicht nicht. Die Dorfgemeinschaft vermisst ihn – das habe er auch schon gehört. Er drückt es allerdings umgekehrt aus: „Ich vermisse ein bisschen die Dorfgemeinschaft.“ „Jeder lebt für sich“, bedauert er. Das sei früher anders gewesen. Mit einem Treffen von Nachbarn habe er einen Anfang gemacht, versucht, eine Gemeinschaft zu entwickeln. Doch ging dieses Engagement nur von ihm aus – so schliefen die Bemühungen wieder ein. Richtige Gemeinschaft, die hat Klaus Czerwinski dann in Vereinen gefunden.

Langeweile ist unbekannt

Künftig werden sich seine vier Enkelkinder darauf einstellen, häufiger Besuch des Großvaters zu bekommen. Die wohnten weiter weg, „aber jetzt ist ja mehr Zeit“. Dass ihm die im Ruhestand lang werden könne, das verneint Klaus Czerwinski entschieden. So will er sich nun verstärkt der Malerei zuwenden. Schon als Kind habe er gerne gemalt. „Meine Mutter sagte immer, gib dem Jungen einen Stift und einen Block, dann hört und sieht man ihn nicht mehr.“

Nächstes Projekt ist die Einrichtung einer Feldschmiede. Die will der gelernte Schmied im Garten aufbauen. Klaus Czerwinski kann sich aber auch gut vorstellen, mit der mobilen Schmiede später auf größeren Festen in Ahrenshoop das Handwerk zu präsentieren und dabei kleinere Kunstgegenstände herzustellen. Und dann ist da auch noch „ein bisschen die Fotografie“, der er künftig mehr Zeit widmen möchte. „Ich falle in kein Loch, Langeweile kenne ich nicht.“ Doch wird es noch ein wenig dauern, bis Klaus Czerwinski wirklich realisiert, wie viel Zeit er jetzt hat.

