Ahrenshooper Tonnenbund bereitet sich auf 100-jähriges Bestehen vor

Ahrenshoop

„ Tonnenabschlagen ist eigentlich das ganze Jahr.“ Markus Reiche zitiert gerne die Aussage eines inzwischen verstorbenen Reiters von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Der Vorsitzende des Tonnenbundes Ahrenshoop, Alt- und Niehagen bestätigt die Einschätzung. Denn außer dem Tonnenabschlagen immer am dritten Sonntag im Juli pflegen die Tonnenbrüder und -schwestern ein abwechslungsreiches Vereinsleben. Im kommenden Jahr kommt ein wichtiges Ereignis dazu: die Feier anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Vereins.

Auf der Vereinsstandarte, die laut Definition eigentlich gar keine Standarte, sondern eine Flagge ist, ist das Gründungsjahr eingestickt. 1920 ist zu lesen. In jenem Jahr wurde der Tonnenbund Alt- und Niehagen aus der Taufe gehoben, im Jahr darauf fanden sich Ahrenshooper Reiter zu einem eigenen Verein zusammen. Beide Vereine verschmolzen in der Folgezeit.

Abwechslungsreiches Vereinsleben

Mit 100 Jahren auf dem „Buckel“ ist der Tonnenbund überaus agil. Außer dem Tonnenabschlagen als Höhepunkt des Vereinslebens veranstalten die Reiter Preisskat- und -romméabende, im März findet ein Wintervergnügen statt, das den Auftakt zur neuen Saison darstellt, im Januar wird zu einem gemeinsamen Grünkohlessen eingeladen und meist zwei Wochen nach dem Tonnenabschlagen treffen sich die Vereinsmitglieder und Gästen zu einem Wildschweingrillen auf einer Wiese. Versucht wird, jährlich einen gemeinsamen Ausflug auf die Beine zu stellen, in diesem Jahr ging es zu den Ivenacker Eichen. Die Frauen des Tonnenbundes treffen sich zu einer Weihnachtsfeier. Und dann sind Ahrenshooper Reiter auch bei Festen anderer Vereine vertreten. So ist das in Born stattfindende Fastnachtstonnenabschlagen ein fester Termin im Kalender der Ahrenshooper Reiter.

Etwa die Hälfte der zurzeit 93 Mitglieder des Tonnenbundes Ahrenshoop, Alt- und Niehagen sind weiblich. Das ist während des Tonnenabschlagens nicht offensichtlich, weil das Ereignis von den männlichen Reitern dominiert wird. Bis 1983 war das Tonnenabschlagen wie in anderen Vereinen bis heute eine reine Männerdomäne, wie der Vorsitzende sagt. Eine feste Quote für Reiterinnen beim Tonnenabschlagen gibt es bei den Ahrenshoopern nicht.

Grenzenlose Teilnehmerzahl

Ebenso wenig gibt es eine festgelegte Grenze bei der Teilnehmerzahl. Vor etlichen Jahren sei einmal diskutiert worden, ob bei 30 Reitern zum Tonnenabschlagen Schluss sein solle, erinnert sich Markus Reiche. Erreicht wurde diese Zahl aber nie. Einmal waren 29 Pferdesportler an den Start gegangen, so dass sich eine Festlegung auf die einst diskutierte Höchstgrenze erübrigt habe.

Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, um den 100. Geburtstag angemessen zu feiern. Geschehen wird das am Sonntag nach dem Tonnenabschlagen, einen eigenen Termin wollten sich die Organisatoren nicht aus dem Boden stampfen. Zum Jubiläum werden auch andere Tonnenbünde vertreten sein, eingeladen sind auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Landrat Stefan Kerth. Letzterer habe bereits zugesagt.

Arbeit an der Chronik

Bis zum Jubiläum ist noch einiges zu tun. Vor allem soll die Chronik des Tonnenbundes aufgearbeitet werden. „In manchen Jahren wurde die geradezu stiefmütterlich behandelt“, bedauert Markus Reiche. Da finden sich gerade einmal Protokolle von Vorstandssitzungen, es würden aber die Namen von Königen ebenso fehlen wie die von Jubilaren.

Markus Reiche, Vorsitzender seit dem Jahr 2008, hat in seinem Wohnzimmer eine alte Schärpe mit den Orden der Tonnenkönige bis 1970, auch die Vereinsstandarte steht in seiner guten Stube. Und er kann es klappern lassen, gleich sechs Orden als Tonnenkönig hat Markus Reiche errungen. Hauptsächlich, weil Pferde fehlten, fanden von 1970 bis 1983 keine Tonnenfeste statt. Die Pferde waren in damaligen volkseigenen Betrieben im Einsatz. Dass es auch intern einige Querelen gab, war laut Markus Reiche nicht der entscheidende Grund für die Pause im Vereinsleben. Auch andere Tonnenbünde auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst haben Unterbrechungen des Vereinslebens in ihren Chroniken stehen.

„ Tonnenabschlagen ist eigentlich das ganze Jahr.“ Das Zitat des einstigen Reiters ist bei Familie Reiche Programm. Und nun geht es mit Hochdruck an die Planung des Jubiläums. Ein Punkt ist schon klar. Es gibt nämlich eine neue Vereinsstandarte. Das gute Stück wird in Bayern hergestellt.

Von Timo Richter