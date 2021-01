Rostock/Ahrenshoop

„Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern.“ Bei diesem Zitat von Bertolt Brecht geht es im Zusammenhang mit Galilei um die soziale Verantwortung, die der Wissenschaftler tragen sollte.

Nun wagt sich der Autor Paul Schreyer mit seinem neuen Sachbuch „Chronik einer angekündigten Krise“ weit vor und rückt indirekt diesen Satz wieder in den Sinn. Das Buch trägt den Untertitel: „Wie ein Virus die Welt verändern konnte“.

Anzeige

Der Autor beginnt sehr poetisch in seinem Garten „an einem milden Frühlingsabend im April 2020“, als er und seine Frau am sternklaren Himmel einen Teil der riesigen Satellitenflotte „Starlink“ des amerikanischen Milliardärs Elon Musk beobachten konnten, der „mit moderner Hightech“ den Sternenhimmel vollstopft. Das Buch, gelobt und verrissen, wirft viele Fragen auf und zwingt zum genauen Lesen und Hinterfragen der medialen Betrachtungen in der Corona-Krise.

Versuche

Buchcover "Chronik einer angekündigten Krise". Quelle: privat

Paul Schreyer berichtet über mehrere Fälle, bei denen an todbringenden Keimen geforscht wird, wie im US-Bundesstaat Utah, wo 1968 durch technisches Versagen versehentlich 6000 weidende Schafe getötet wurden. „Zwei Jahre zuvor, im Juni 1966, hatten Wissenschaftler des Militärs krank machende Bakterien im New Yorker U-Bahn-System verteilt, um ihre Verbreitung zu messen.“

Noch weiter zurück liegt ein unglaublicher Versuch an 800 schwangeren Frauen, die aus armen Verhältnissen stammten. In Nashville verabreichte man ihnen bei einer medizinischen Untersuchung „ohne ihr Wissen eine Mischung, die radioaktives Eisen enthielt. Mit Bluttests untersuchten Forscher dann, wie viel des radioaktiven Stoffes von den Müttern und Babys aufgenommen worden war.“

Der Autor schildert internationale Übungen und Szenarien zur Vorbereitung auf Pandemien oder gar Biowaffenangriffe. Sie machen den Hauptteil und somit den Kern des Buches aus. Der Leser erfährt etwas über „die Verschmelzung aus Politik, Pharmaindustrie, Forschung, Militär und Medien.“

Kritik

Genau da setzt aber auch Kritik an dem Buch an. Mit seinen zuweilen steilen Thesen verhindert der Autor gerade die von ihm gepriesene Pluralität, heißt es beispielsweise in verschiedenen Rezensionen beim Online-Händler Amazon.

Der Rezensent des Online-Magazins „Das Flugblatt“ etwa vermisst das Ziel des von Schreyer vermuteten großangelegten Wendemanövers durch die von der Pandemie angetriebene Politik. Wie soll die Politik der Mannschaft, also der Gesellschaft, das Manöver schmackhaft machen, wenn das Ziel nicht einmal verortet wird. Die Kritik an einer teilweisen Überschneidung, etwa von Politik und Gesellschaft, habe der Autor nicht zu Ende gedacht.

In einer Rezension der Tageszeitung „Neues Deutschland“ wird Schreyers Buch gar als Mogelpackung bezeichnet, das „höchst abenteuerliche Zusammenhänge konstruiere“. Schreyer plädiere für die Rückbesinnung „auf menschliches Miteinander“ – und zwar „ohne Angst, Abstandsregeln und Masken“. In Pandemie-Zeiten erfordere menschliches Miteinander jedoch eben die Einhaltung der Abstandsregeln und das Tragen von Masken.

Die aktuelle Entwicklung zeigen, das ist die Aufgabe eines Chronisten. Die „Chronik einer angekündigten Krise“ erschien 2020 im Westend Verlag in Frankfurt am Main. Das Buch steht nun schon seit mehr als drei Monaten ununterbrochen in der Spiegel-Bestsellerliste und gehört damit in diesem Herbst/Winter zu den meistgelesenen Sachbüchern in Deutschland.

Lesen Sie auch:

Biografie

Paul Schreyer, Jahrgang 1977, wuchs in Ahrenshoop am Meer, nur wenige Schritte hinter dem Deich auf. Er legte sein Abitur am Gymnasium in Damgarten ab und leistete danach ein Jahr Zivildienst in der Rehaklinik Ahrenshoop. Bevor er in die Fußstapfen seines Vaters, des Schriftstellers Wolfgang Schreyer, trat, arbeitete er mehrere Jahre in einem Kölner Tonstudio in der Filmtonpostproduktion. Von dort kam er zurück nach Ahrenshoop und etablierte sich hier als freiberuflicher Werbegrafiker. Jetzt lebt er als freier Journalist in Rostock.

Paul Schreyer verfasste ein halbes Dutzend Sachbücher. Mit seinen Kollegen Ulrich Teusch und Stefan Korinth bringt er online das Magazin „Multipolar“ heraus. „Wir sind leserfinanziert, aber es gibt keine Bezahlschranke. Wir veröffentlichen ein bis zwei Artikel in der Woche, geben Hinweise auf andere Medien. Täglich verbuchen wir etwa 15 000 Leser.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klage

Seit Anfang November klagt Paul Schreyer gegen das Robert Koch-Institut ( RKI) vor dem Verwaltungsgericht Berlin zur Durchsetzung auf Beantwortung mehrerer Fragen, „weil die Angaben nicht transparent sind. Ein Krisenstab nimmt die Einschätzungen zur Corona-Situation vor. Das RKI sagt nicht, wer Mitglied des Krisenstabes ist und wie sie zu ihrer Risikobewertung gelangen.“

Paul Schreyer möchte von der Behörde wissen, welche konkreten Kennziffern aus Sicht des RKI erreicht sein müssen, um die Risikobewertung wieder auf „mäßig“ bzw. auf „niedrig“ abzusenken? „Sind diese Kennziffern schriftlich festgehalten? Sind sie öffentlich einsehbar?“ Diese Frage, so der Journalist, ziele darauf ab, „den Eindruck einer etwaigen Willkür bei der Entscheidungsfindung durch größtmögliche Transparenz auszuschließen.“

Paul Schreyer: „Chronik einer angekündigten Krise – Wie ein Virus die Welt verändern konnte“, Westend Verlag, ISBN 978-3-86489-316-2, 15 Euro

Von Elke Erdmann und Robert Niemeyer