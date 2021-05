Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Krise hat sicherlich eine Vielzahl an Gründen für Klagelieder hervorgebracht. Kontaktbeschränkungen, Geschäftsschließungen, Schulschließungen: Es war und ist nach wie vor eine Zeit voller Entbehrungen. Doch die Pandemie hat auch ihre positiven Seiten, findet Janett Harnack, ehemalige Gemeindepädagogin der evangelischen Kirchgemeinde Ribnitz. Es gebe etliche Dinge, für die man trotz der schwierigen Zeiten dankbar sein könne. Diese Gedanken einmal aufzuschreiben, mit dieser Idee lief Harnack bei der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgartens quasi offene Türen ein.

„Es ist nicht alles Mist.“

„Es soll explizit keine Klagemauer sein. Wir möchten positive Statements sammeln“, sagt Janett Harnack. Im Rathaus-Foyer sind nun Wände aufgestellt worden, an denen Bürger Ribnitz-Damgartens ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können. Die Frage lautet also: Wofür sind Sie in der Corona-Krise dankbar?

„Es ist nicht alles Mist. Es gibt sehr viele positive Erlebnisse“, so Janett Harnack. Erinnert sei beispielsweise an solidarische Aktionen, als beispielsweise in Ribnitz-Damgarten für die Tafel Bad Sülze gesammelt wurde. Der Zusammenhalt der Menschen auch über die Stadtgrenzen hinaus zeigte sich anlässlich der erfolgreichen Spendenaktion für die Flüchtlinge des niedergebrannten griechischen Flüchtlingslagers Moria.

Dazu die vielen größeren und kleineren positiven Ereignisse, wenn beispielsweise Nachbarn einander helfen, auf der Internetseite der Stadt kostenfrei Werbung für Lieferdienste gemacht wird oder trotz Pandemie kleinere Veranstaltungsformate Freude in den Alltag bringen.

Was wirklich wichtig ist

„Ich bin dankbar für die Besinnung auf unsere Region und darauf, was wirklich wichtig ist, wie beispielsweise meine Eltern“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Mitarbeiter des Rathauses haben bereits erste Zettel an die Stellwände im Rathaus gepinnt. So wie Hauptamtsleiterin Eleonore Mittermayer. „Ich bin dankbar dafür, dass es mich nicht erwischt hat und hoffentlich nicht erwischen wird und dafür, dass ich meinen Garten endlich auf Vordermann bringen konnte“, sagt Mittermayer.

Zettel und Stifte liegen im Rathaus Foyer bereit. Kinder seien ebenfalls zur Teilnahme aufgerufen. Die Mädchen und Jungen könnten zum Beispiel ein Bild malen, so Stefan Krause, designierter Hauptamtsleiter in der Verwaltung. „Ich bin dankbar dafür, dass wir zu Hause zusammengerückt sind und viel mehr Zeit miteinander verbringen“, so Stefan Krause.

Das Rathausfoyer ist Montag bis Mittwoch von 7 bis 16 Uhr, Donnerstag von 7 bis 18 Uhr und Freitag von 7 bis 12 Uhr zugänglich. Es gelten unter anderem Maskenpflicht und Abstandsgebot.

