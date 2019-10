Aktivisten protestieren gegen Abriss eines Künstlerhauses in Ahrenshoop

Ahrenshoop

Der geplante Abriss eines weiteren alten Hauses im Töpferweg in Ahrenshoop wird von Einheimischen heftig kritisiert. Mit Schildern protestierten sie gegen die Aktion. Sie befürchten, dass der Künstlerort seine Identität und Attraktivität verliert. Die Gemeindevertretung hat den Abriss allerdings längst genehmigt.

In erster Reihe kämpft die Töpferin Katharina Klünder, Mitglied der neuen Gemeindevertretung für den Förderkreis Ahrenshoop. Um dem Abriss alter Gebäude zugunsten von neuen Ferienhäusern zu verhindern, soll das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden, fordert die 55-Jährige, die nicht nur einen berufenen Bürger des Bauausschusses der Ahrenshooper Gemeindevertretung hinter sich weiß.

Originalgetreuer Wiederaufbau nach Hochwasser

Das Haus im Töpferweg wurde bereits vor 1800 errichtet. 1872 wurde es, wie so viele andere Gebäude in dem heutigen Ostseebad, durch ein Hochwasser stark beschädigt. In der Folge wurde es neu aufgebaut. Im Gebäude, so Katharina Klünder, sei der alte Kern im Wesentlichen erhalten worden. Der Denkmalschutz hat das in der Vergangenheit anders eingeschätzt. Neue Hülle und im Inneren angeblich viele Pappwände – so wurde das Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestellt.

Katharina Klünder sieht das ganz anders. Das Haus sei seinerzeit originalgetreu wiederaufgebaut worden, hinter manchen Stellwänden würden sich Wandmalereien verbergen. Schützenhilfe gibt es vom Denkmalgutachter Dr. Geerd Dahms aus Hamburg. Allein die Nutzung des Hauses durch die Designpionierin Gertrud Kleinhempel, die das Haus um 1927 erwarb, dort lebte und arbeitete, sei ein ausreichendes Indiz für einen Denkmalverdacht. Damit widerspricht der Experte der Einschätzung der Landkreis-Behörde.

Zusätzliche Kriterien sprechen für Denkmalschutz

Für das Wirken einer der ersten Professorinnen in Deutschland seit 1921 seien nicht direkt am Haus ablesbare Spuren erforderlich. Es ist für eine Denkmalwertbegründung die Tatsache ausreichend, dass Kleinhempel hier lebte und wirkte“, betont Dahms. Katharina Klünder schreibt eine an der Fassade angebrachte Wellenstruktur der Designerin zu, sieht damit auch durchaus Sichtbares für das Wirken der Künstlerin in dem Haus.

Geerd Dahms stellt außerdem fest, das die Umnutzung des Hauses zum Wohn- und Wirkbereich der Künstlerin Kleinhempel beispielhaft für die Phase des Ausbaus der Künstlerkolonie Ahrenshoop sei. Außerdem unterstreiche die Nutzung des Gebäudes die wichtige Funktion Ahrenshoop „als Schutzraum für viele nichtkonforme Künstler und Künstlerinnen während der Zeit des Nationalsozialismus“. Nicht zuletzt sei das rohrgedeckte Fachwerkhaus von Denkmalwert aufgrund seiner städtebaulichen und ortsgeschichtlichen Bedeutung.

Identitätsverlust des Künstlerortes befürchtet

Dieses Haus im Töpferweg in Ahrenshoop droht, abgerissen zu werden, dagegen gibt es Widerstand. Quelle: Timo Richter

„Ich bin erschüttert, dass so eine ‚Perle‘ von der Bildfläche verschwinden soll, weil sie nicht geschützt ist“, klagt Katharina Klünder, die an deren Stelle entstehende „gesichtslose Neubauten“ fürchtet. Andere Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hätten dieses Problem erkannt. „Den Menschen wird das Bauen, wird der Beton zu viel.“ Gerade erst hat die Nachbarkommune einen Bebauungsplan zum Schutz des Ostseebades östlich der L 21, das ist das historische Zentrum, samt Veränderungssperre beschlossen. Auch Prerow hat den Rest seines Ursprungs auf diese Art und Weise geschützt. Nach vielen Querelen gab es schon vor Jahren einen solchen Vorstoß in Born.

Immerhin: Die Obere Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung will sich mit dem Haus noch einmal befassen. Spätestens in der kommenden Woche soll eine Entscheidung vorliegen, ob das Haus im Töpferweg doch noch unter Denkmalschutz gestellt wird.

Bürgermeister sieht nach Verkauf neue Bewertung als schwierig

Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) selbst bestätigt lediglich eine Kontaktaufnahme zum Denkmalschutz, um den Stand der Dinge zu ermitteln. Die Gemeinde habe dem Abriss zugestimmt, weil dem Vorhaben formaljuristisch, also baurechtlich, nichts entgegengestanden habe. „Wir können Unternehmen keinen Schaden zufügen, indem Gebäude nach dem Verkauf unter Denkmalschutz gestellt werden. Da müssen wir sehr vorsichtig sein.“

Andere Kommunen schützen historischen Ortskern

Gleichwohl sieht der Bürgermeister des Ostseebades Handlungsbedarf, eine weiter Verdichtung des Ortes zu verhindern. Das könne mit einem Bebauungsplan wie in Wustrow geschehen, so Heinke. „Das ist auf jeden Fall ein Thema.“ Nicht okay sei es, Häuser erst dann schützen zu wollen, „wenn einer mit der Abrissbirne kommt.“

Gegen die Genehmigung für den Bau mehrerer Gebäude klagt derzeit die Nachbargemeinde Wustrow. Die Gemeinde selbst hatte das Vorhaben abgelehnt, der Landkreis hatte das Vorhaben befürwortet. Auch Prerow war gegen die Genehmigung für den Bau eines Hauses mit acht Ferienwohnungen vorgegangen, hatte die Klage gegen die Kreisverwaltung aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten aber wieder zurückgezogen.

