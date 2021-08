Kloster

Auf Hiddensee gaben sich in den Goldenen Zwanzigern die deutschen Nobelpreisträger praktisch die Klinke in die Hand. Neben den Literaten Gerhart Hauptmann und Thomas Mann suchte der Naturwissenschaftler Albert Einstein (1879-1955) Erholung auf der Ostseeinsel. Er konnte sich übrigens vor 100 Jahren mit seinem Gesetz des photoelektrischen Effektes bei der Nobelpreiskommission endlich durchsetzen und erhielt den Nobelpreis, mit dem man seine „Verdienste für die theoretische Physik“ ehrte.

Einstein lebte im gleichen Haus wie Thomas Mann

Vermutlich reiste Einstein mit seiner Frau Elsa und den angeheirateten Töchtern Ilse und Margot im Sommer 1919 erstmals nach Hiddensee. Er wohnte in der Pension „Haus am Meer“. In den folgenden Jahren mietete er regelmäßig mit Margot Zimmer im Haus des Schmiedemeisters Wilhelm Mann in Kloster. Hier hatte auch Thomas Mann übernachtet. Wahrscheinlich kam Einstein bis Ende der 1920er Jahre zum Urlaub auf die Insel.

Er war ein bescheidener, ruhiger Gast, der mit seinen wissenschaftlichen Erfolgen nicht hausieren ging. Das hatte das „hauptamtlich besoldete“ Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin nicht nötig. Vielmehr gingen ihm seine Forschungen zur allgemeinen Relativitätstheorie durch den Kopf, die er in der 20er Jahren zu Ende bringen wollte. Einstein „fiel auf Hiddensee durch nichts auf“, fasste Arne Gustavs seine Recherchen über die Besuche des Berliners 1966 zusammen. Ihm erzählten die Einheimischen damals, dass sich Einstein sichtbar wohlfühlte und die Insel genoss, weil man eher nicht auf Äußerlichkeiten achtete. Daher mochte er den Abstand von dem Trubel der Großstadt, wo man seine Arbeit viel aufmerksamer beobachtete.

Einstein-Briefe erhalten

Zum Tagesablauf der Einsteins gehörten Musikabende im „Haus am Meer“, an denen auch Einstein und Margot musizierten. Er spielte Geige, und seine Stieftochter sang mit „klarer, heller Stimme jiddische und hebräische Lieder zur Laute.“ An anderen Abenden besuchten sie die „Tafelrunden“ im Hause des Dichters Gerhart Hauptmann, der gern Inselbesucher um sich scharte.

Bei einem guten Rotwein liebte er es, den Gästen etwas aus seinen Arbeiten vorzutragen oder mit ihnen bis in die späte Nacht über Gott und die Welt zu debattieren. Es entstand ein freundschaftliches und respektvolles Verhältnis. Aus dieser Zeit sind zwei Einstein-Briefe an Hauptmann bekannt, in denen er sich für notleidende Freunde einsetzte und bei ihm um Hilfe bat. Hauptmann schätzte Einsteins Wesenszug, anderen Menschen helfen zu wollen. Zugleich lobte er sein Wirken mit dem Satz „Ich will ihn in den großen Dank einschließen, den die Menschheit ihm schuldet.“

Albert Einstein gefielen Sprachgefühl und Stilkunst seines Hiddensee-Freundes, wenn er sagte, dass Hauptmann unmittelbar aus dem Volkstümlichen schöpfe: „nie sentimental und so frei vom Konventionellen, menschlich und literarisch.“ Mit dem ihm eigenen Witz setzte Einstein eine bemerkenswerte Beobachtung hinzu: „Nur wenn er symbolisch wird, wirkt er wie ein Bauer im Smoking.“

Von André Farin