Als Ribnitz eine Bibliothek bekam – Rückblick ins Jahr 1946

Ribnitz-Damgarten

Schon im Sommer 1945 waren in Ribnitz Bücher „aus verlassenen Privatbibliotheken und der Gefängnisbücherei“ zusammengetragen worden, um allen Einwohnern den öffentlichen Zugang zum Lesen zu ermöglichen. So entwickelte sich ein kleiner Büchereibetrieb, getragen vor allem von ehrenamtlichen Enthusiasten.

Doch im Frühjahr 1946 nahmen sich das Ribnitzer Kulturamt und der Kulturbund dieses Themas an. Sie formulierten das Ziel, die Bibliothek „zu einem Mittelpunkt der städtischen kulturellen Einrichtungen zu machen“. Obwohl man sich der angespannten Raumsituation in der Stadt bewusst war – die Bibliothek sollte in den folgenden zwölf Jahren über zehnmal ihren Standort wechseln – wurde nun sogar laut über eine Erweiterung des Lesesaals nachgedacht.

Anzeige

Der Ribnitzer Antifa-Block hatte Helga Lemke mit der „Aufstellung und Einrichtung einer Stadtbibliothek beauftragt“. Nachdem alle verfügbaren Bücher zusammengetragen, begutachtet und einsortiert waren, der Raum leserfreundlich gestaltet war, konnte die Bibliothek am 6. Mai 1946 in der Langen Straße eröffnen. Zur Eröffnung standen für die Lesehungrigen 762 Bücher bereit. Der Bestand war in vier Kategorien unterteilt: Klassik (146), Kunst und Wissenschaft (37), Belletristik (545) und Jugend (34).

Weitere OZ+ Artikel

25 Pfennige Leigebühr

Die Buchausgabe sollte zunächst zweimal wöchentlich, jeweils am Dienstag und am Freitag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr erfolgen. Die Leihgebühr richtete sich nach dem Wert des Buches. Kostete das Buch drei Mark, musste der Leser je Woche 25 Pfennige bei der 35-jährigen Leiterin entrichten. Je weitere Mark Buchpreis erhöhte sich der wöchentliche Leihpreis um fünf Pfennige.

Eine Werbeanzeige für das Lesen von Büchern aus einem Schulheft von 1955. Quelle: Archiv Jan Berg

Wie in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wurden auch die Bestände der Bibliotheken nach Kriegsende einer umfassenden politischen Säuberung unterzogen. Denn gerade in den deutschen Büchereien schien den Besatzungsmächten die NS-Ideologie in Wort und Bild gemeißelt. Nachdem die sowjetische Besatzungsmacht bereits im September 1945 eine Entnazifizierung der Buchbestände angeordnet hatte, erließ der Alliierte Kontrollrat am 13. Mai 1946 seinen Befehl Nr. 4.

Buchbestand gesäubert

Dieser besagte, dass innerhalb von zwei Monaten „alle Bücher, Flugschriften, Zeitschriften …, welche die nationalsozialistische Propaganda, Rassenlehre und Aufreizung zu Gewalttätigkeiten … enthalten, (sowie) alles Material, das zur militärischen Ausbildung und Erziehung … beträgt“, abzuliefern sei. Eine parallel veröffentlichte „Liste der auszusondernden Literatur“ umfasste nicht weniger als 13 295 Einzeltitel und 1512 Zeitschriften.

Auch in der Ribnitzer Bibliothek herrschte daraufhin emsige Geschäftigkeit. Ein Großteil der betroffenen Werke wird schon im Vorfeld nicht mehr den Weg in die Bücherregale gefunden haben. Anfang Juni meldete Lemke, „daß der gesamte Buchbestand frei von Büchern faschistischer, militärischer und amoralischer Tendenz ist“.

Opfer des Faschismus

Der Buchbestand war gesäubert. Doch wie sah es mit der Leiterin selbst aus? Konnte sie als politisch verlässlich gelten?

Im Sommer 1946 berichtete das Schweriner Kultusministerium an die sowjetische Besatzungsmacht: „Bei der Volksbücherei in Ribnitz handelt es sich um eine kleine, gut sortierte Bibliothek. Die Unterlagen wurden von mir überprüft. Die Leiterin … ist Opfer des Faschismus und war bereits vor 1933 in einer Bibliothek tätig. Ich bitte, die Volksbücherei und die Leiterin zu bestätigen.“

Helga Lemke, Jahrgang 1910, war vor 1933 Mitglied der SPD, seit Mai 1945 Mitglied der KPD. Sie hatte stets mit Kindern gearbeitet: in der Säuglingspflege, im Kindergarten, in einem Kinderheim. Während ihrer Zeit in der sozialistischen Arbeiterjugend sammelte sie auch erste Erfahrungen im Bibliothekswesen. Damit galt Lemke als politisch unverdächtig, so dass einer Bestätigung durch die Besatzungsmacht letztlich nichts im Wege stand. Lemke durfte ihre Arbeit fortsetzen.

Lesen Sie mehr

Von Jan Berg