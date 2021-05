Als der „Mittelpunkt der Erde“ in Barth lag

Barth

Vom „Mittelpunkt der Erde“ zum Augenoptiker mit Durchsicht. Der Mittelpunkt der Erde liegt bzw. lag tatsächlich mal in Barth! Nein, nicht von Jules Vernes Roman ist hier die Rede. Es geht um das Haus in der einstigen Sundischen Straße 15. Die „Sundische“ begann nämlich eigentlich schon an der heutigen Kreuzung Lange Straße/Baustraße/Badstüberstraße. So um 1938 war den damaligen Machthabern die Lange Straße nicht mehr lang genug, und so wurde sie kurzerhand bis zu den Bahngleisen verlängert – und dann auch gleich in „Straße der SA“ umbenannt.

Das Augenoptikergeschäft Weinhardt in der Langen Straße 75 in Barth. Quelle: Mario Galepp

In der Sundischen Straße 15, der heutigen Langen Straße 75, war einst Otto Schröters „billiger Laden“ und der „Mittelpunkt der Erde“. Mit diesem Slogan warb Schröter selbst mit Anzeigen im damaligen Tageblatt.

Eine Million Mark Umsatz

Irgendwann übernahm der Konsum den Laden. Unter Otto Jäger wurden hier Fahrräder, Ersatzteile und Motoren verkauft. Nachdem dieses Sortiment verschwunden war, richtete der Konsum in der nun unbenannten Ernst-Thälmannstraße 75 ein An- und Verkauf-Geschäft für Industriewaren ein. In Zeiten von Mangelwirtschaft wurde alles verwertet und wieder zu Geld gemacht. Deshalb überschritt der kleine Laden schnell mal die Eine-Million-DDR-Mark-Umsatzgrenze.

Vom A&V zum Optiker

Nach der Wende war nichts mehr knapp, der Laden verlor immer mehr an Bedeutung. Der Augenoptiker Peter Weinhardt, der sein Optikergeschäft seit 1971 in Barth in der Langen Straße 73, also unmittelbarer Nachbar war, kaufte das Grundstück und baute ein modernes Giebelhaus. 1992 eröffnete er den neuen, modernen Laden in der heutigen Langen Straße 75. Sein Sohn Patrick Weinhardt, Augenoptikermeister und Optometrist, übernahm die Geschäfte seines Vaters im Jahr 2005. Im Jahr 2021 darf man nun auf 50 Jahre Augenoptik Weinhardt in Barth zurückschauen, welches sich in dritter Generation befindet.

Von Mario Galepp