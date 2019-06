Körkwitz/Camitz

Zu den Problemen, die nach der Wende auf dem Gebiet des Umweltschutzes gelöst werden mussten, gehörte die Frage, wie mit den alten Mülldeponien aus DDR-Zeiten umgegangen werden soll. Zu ihnen gehörte die Mülldeponie in Körkwitz. Sie wurde bereits seit 1930 als Deponie genutzt, zu DDR-Zeiten wurde Müll aus dem gesamten Altkreis Ribnitz-Damgarten hier abgelagert. Im Sommer 1991 verfügte das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Rostock die Schließung. 1993 wurde ein Absperrdamm gebaut, 1994/95 entstanden der Randdammbau und die Tiefendrainage. Letztere soll dafür sorgen, dass dass Grundwasser um die Deponie herumgeführt wird. 1998 erfolgte die Oberflächenabdeckung.

Zahl der Probenstellen konnte reduziert werden

Damit waren die Müllberge zwar aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn, sagt Michael Kresin. Bedeutet: Seit Abschluss der Sanierungsarbeiten werden Wasserproben genommen. „Ab 1995 wurden einmal im Jahr an zwölf Stellen Proben genommen, und zwar an fünf Grundwasserzufluss-Stellen und sieben Grundwasserabfluss-Stellen “, erläutert der Mitarbeiter vom Sachgebiet Umwelt und Abfallwirtschaft der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten. 2017 sei dann die Anzahl der Messpunkte auf zwei Grundwassermessstellen und zwei Oberflächenwasserstellen reduziert worden. „Die Reduzierung konnte deshalb vorgenommen werden, weil es seit 1995 keine Besorgnis erregenden Überschreitungen von Schadstoffgrenzwerten gegeben hat“, so Michael Kresin.

Die Proben werden von einen unabhängigen Ingenieurbüro genommen. Unter die Lupe genommen werden unter anderem Nitrat, Ammonium, Chlorid, Phosphat und Bor. Kontrolliert wird außerdem auch der CSB-Wert. Er zeigt an, welche Menge an Sauerstoff bei der Oxidation der im Wasser befindlichen organischen Verbindungen verbraucht wird.

Deponie Camitz wurde 2014 stillgelegt

Auch die stillgelegte Deponie Camitz wird regelmäßig überwacht, einmal im Jahr gehen die Beprobungsberichte an das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Stralsund. Seit 2014 wird in Camitz kein Müll mehr eingelagert. Der Altdeponiestandort ist heute nur noch Durchgangsstation für den Hausmüll, der im Gebiet zwischen Barth, der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und Ribnitz-Damgarten anfällt. Auch der Hausmüll aus Grimmen und dem Grimmener Umland sowie aus dem Stralsunder Umland wird nach Camitz gebracht. „Pro Tag kommen da rund 100 Tonnen zusammen“, erläutert Torsten Ewert, Betriebsleiter des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen. Der Hausmüll wird in Container verladen, die dann nach Rostock zur Aufbereitungsanlage der Entsorgungs-und Verwertungsgesellschaft (EVG) gebracht werden. Neben Hausmüll werden auch Bioabfälle und Sperrmüll in Camitz zwischengelagert.

Sickerwasser kommt in die Kläranlage

„Grundwasserproben im Bereich der stillgelegten Deponie werden zweimal im Jahr genommen. Überprüft wird auch das Sickerwasser“, erläutert Torsten Ewert. Letzteres wird in Becken gesammelt. Bevor es die Deponie verlässt und entsorgt wird, werden Proben genommen. Die Werte seien bereits seit Jahren so gut, dass das Sickerwasser direkt zur Kläranlage Kneese befördert werden kann, berichtet Ewert. „Nur dann, wenn beim Sickerwasser Grenzwertüberschreitungen festgestellt werden, muss es in speziellen Anlagen gereinigt werden. Das war in den letzten Jahren jedoch nicht ein einziges Mal nötig“, sagt Ewert. Ebenso wie in Körkwitz werden auch in Camitz beim Grundwasser u. a. Chlorid, Nitrat, Bor, Sulfat, Ammonium, Stickstoff und der CSB-Wert untersucht. Da liege man ebenfalls unterhalb der zulässigen Grenzwerte, berichtet der Betriebsleiter. Wie lange noch Proben genommen werden? „Ich gehe davon aus, dass das noch mindestens zehn Jahre lang geschieht“, so Torsten Ewert abschließend.

Edwin Sternkiker