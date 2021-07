Barth

Lange schon ist der Abriss der einstigen Eisengießerei in Barth geplant. Passiert ist bislang nichts. Nun ist die Industriebrache an der Chausseestraße weiträumig eingezäunt. So, dass Geh- und Radweg an der viel befahrenen Landesstraße in dem Bereich nicht mehr genutzt werden können. „Aus Sicherheitsgründen“, wie Alexander Siebert informiert.

Er ist Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Barth (Wobau), die wiederum seit 2017 Eigentümerin des Areals mit der sich darauf befindenden Ruine ist. Bereits im März, so hat es seinerzeit geheißen, haben die Abrissbagger in den Startlöchern gestanden. Darüber hinaus sind sie bislang nicht gekommen.

Darum ist die großräumige Absperrung vonnöten

Der Grund: „Uns fehlt die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde, da noch keine Kartierung, also eine Erfassung von Fledermäusen beispielsweise, durchgeführt worden ist“, informiert der Geschäftsführer. Nun hat aber ein Ingenieurbüro auf die zunehmende Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer, die von der Ruine ausgeht, hingewiesen, die Wobau daraufhin den Sicherheitsabstand vergrößert. Stark einsturzgefährdet seien die Gebäudereste, die direkt an Geh- und Radweg in der Chausseestraße grenzen.

Ein Achtungszeichen wohl auch für die Naturschutzbehörde. Alexander Siebert: „In Abstimmung mit dieser Behörde sowie dem Bauamt des Landkreises und der Stadt ist es uns gelungen, nun eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten.“ Bedeutet: Der Abriss kann, obwohl die erforderliche Kartierung noch nicht vorgenommen worden ist, beginnen. Theoretisch. Denn schriftlich habe er diese noch nicht vorliegen.

Gesperrter Geh- und Radweg birgt Gefahr für Schulkinder

Dabei dränge die Zeit, wie Lothar Wiegand eindringlich mahnt. Er wohnt in Barth, ist Stadtvertreter und auch im Aufsichtsrat der Wobau. „Seit Jahren plagen wir uns mit der Eisengießerei rum. Es muss endlich etwas passieren“, fordert er.

„Das Schlimmste wäre, wenn etwas passiert“, fügt er hinzu. Er denkt dabei vor allem an die Schülerinnen und Schüler der Nobert-Schule, einer Grundschule unweit der Industriebrache auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Chausseestraße, die aus dem Stadtteil Barth-Süd kommen. „Am 2. August beginnt das nächste Schuljahr. Die Mädchen und Jungen aus Barth-Süd müssen auf ihrem Schulweg an der Eisengießerei vorbei “, gibt er zu bedenken.

Extra für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule ist bei der Bildungseinrichtung eine Fußgängerampel errichtet worden – um den Kindern mehr Sicherheit auf dem Schulweg zu bieten. Doch diese befindet sich – auf dem Hinweg zur Schule – nun hinter dem Absperrzaun. „Die Gefahr ist, dass die Kinder, wenn sie nicht schon weit vorher an der Ampelkreuzung die Straßenseite wechseln, über die Landesstraße müssen“, erklärt er. Im Aufsichtsrat habe man sich unter anderem deshalb dazu verständigt. Und es sei eine Entscheidung gefallen. Lothar Wiegand: „Wenn man uns jetzt nicht gewähren lässt, werden wir dennoch abreißen. Weil wir uns sonst strafbar machen!“

Noch im Juli beginnt die Beräumung des Areals

Schuttberge, kontaminiert mit Schadstoffen wie Asbest, liegen auf dem Areal der einstigen Eisengießerei. Sie sollen als erstes verschwinden. Quelle: Lothar Wiegand

Doch über eine Behördenentscheidung hinweg wird man sich wohl nicht setzen müssen. Wobau-Geschäftsführer Alexander Siebert erwartet die Ausnahmegenehmigung in der kommenden Woche, wie er berichtet. Mit dem Vorliegen des Schriftstückes sollen dann tatsächlich die Abrissbagger die Startlöcher verlassen. „Zuerst werden die Schuttberge auf dem Gelände, die allerhand Sondermüll enthalten, abtransportiert. Diese Arbeiten werden noch im Juli beginnen. Die Firma Döring ist damit beauftragt worden“, informiert er.

Gleichzeitig würden Tiefenbohrungen auf dem Gelände durchgeführt werden, um die Schadstoffbelastung des Bodens zu ermitteln. „Wichtig ist das für die Ausschreibung der Tiefenberäumung, die im Anschluss an den Abriss der Gebäudereste erfolgen soll“, erklärt er. Die Gebäudereste sollen im direkten Anschluss an die Beräumung des Geländes abgebrochen werden. Alexander Siebert geht davon aus, dass dies Mitte September geschieht.

Bodensanierung bereitet noch Sorgen

Auch er hoffe, dass die Arbeiten zügig vorangehen – nicht zuletzt wegen der Sicherheit für die Schulkinder. Er appelliert an die Eltern der Schulkinder, ihre Sprösslinge dafür zu sensibilisieren, dass sie schon an der großen Kreuzung auf die Straßenseite wechseln, auf der sich die Nobert-Schule befindet.

Sobald die Ruine verschwunden ist, werde der Geh- und Radweg vor dem Gelände wieder freigegeben werden können. Was dann auf dem Areal passiert, bedarf zwar keiner großräumigen Absperrung mehr, bereitet dem Geschäftsführer aber dennoch etwas Sorgen. „Noch weiß niemand, wie stark der Boden kontaminiert ist, wie groß der Aufwand der Tiefensanierung und vor allem nicht, wie kostenintensiv das letztlich wird“, sagt er. Sein Bestreben: „Die Wobau versucht nochmals, eine mögliche Förderung vom Land prüfen zu lassen.“

