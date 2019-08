Marlow/Bad Sülze

Welchen Stellenwert Salz in früheren Jahrhunderten hatte, zeigt sich darin, dass es als „weißes Gold“ bezeichnet wurde. Gewonnen wurde es unter anderem in Bad Sülze. Von der mecklenburgischen Kleinstadt wurde das in Säcken abgefüllte Salz mit Hilfe von Prahmen auf der Recknitz über Marlow, Damgarten und den Ribnitzer See nach Dändorf verschifft. Dort wurde es auf Bauernwagen verladen und zur Ostseeküste nach Dierhagen transportiert, auf so genannte Reusenboote umgeladen und zu den vor der Küste ankernden Seglern befördert.

Steganlagen sollen saniert werden

Aus Sicht des Tourismusvereins Vogelparkregion-Recknitztal bietet sich das Thema Salz hervorragend an, um Urlauber und Tagesgäste anzuregen, entlang dieses historischen Wasser- und Straßentransportweges die Region näher zu erkunden, erläutert Martin Hagemann. Aus diesem Grunde werde bereits seit einigen Jahren an der Wiederbelebung der ehemaligen Salzstraße gearbeitet.

Der Koordinator des Tourismusvereins Vogelparkregion-Recknitztal erläutert: Ziel des Projektes sei es, die Recknitz als ehemaligen Transportweg für Salz infrastrukturell auszubauen, unter anderem für Bootstouren oder auch kombinierte Kanu-Fahrrad- Touren. So sollen an den Wasserwanderrastplätzen in Marlow und Daskow die Steganlagen saniert und bestehende Radwege mit Schildern als Salzstraße ausgewiesen werden.

Martin Hagemann ist Koordinator des Tourismusvereins Vogelparkregion-Recknitztal. Quelle: Edwin Sternkiker

Um das Ganze marketingtechnisch zu befördern ist geplant, im Vogelpark Marlow eine Informationsanlage zum Thema „Alte Salzstraße“ zu schaffen. Vorgesehen sei ein „mäandernder Weg“, erläutert Hagemann. Damit soll der Verlauf der Recknitz nachempfunden werden. An diesem Weg, der die Salzstraße sozusagen en minature darstellt, werden Infotafeln aufgestellt. Der Vogelpark sei ein 1-a-Standort, um auf die Salzstraße neugierig zu machen, verdeutlicht Hagemann. Immerhin ziehe dieser um die 250 000 Besucher an.

Ursprünglich war auch die Errichtung eines Treidelsteges unter der Kavelsdorfer Brücke geplant. Durch ihn sollte der Ein- und Ausstieg für Wasserwanderer bei niedrigem Wasserstand vereinfacht werden. Doch dieses Vorhaben habe man aufgeben müssen, informiert Hagemann. Statt dessen wurde nach einer anderen Projektidee gesucht. Die habe man gefunden und sich darauf geeinigt, am Salzmuseum in Bad Sülze eine E-Bike-Ladestation zu errichten. Weiterhin sollen Broschüren auf die Salzstraße aufmerksam machen, auch auf die Verbindung per Schiff von Ribnitz-Damgarten nach Dierhagen.

Um alle hier genannten Vorhaben umsetzen zu können, werden 136 500 Euro benötigt. Knapp 92 000 Euro davon kommen aus dem EU-Fördertopf zur Entwicklung ländlicher Räume (Leader-Programm). Als Eigenanteil bleiben rund 44 700 Euro. „Das Geld aus dem EU-Fördertopf wurde uns bereits zugesagt, allerdings liegt der Zuwendungsbescheid noch nicht vor. Ich hoffe, dass er in den nächsten Wochen eintrifft, dann könnten wir mit den Arbeiten noch im Herbst dieses Jahres starten und als erstes die Sanierung der Steganlagen der Wasserwanderrastplätze in Daskow und Marlow in Angriff nehmen“, so Hagemann. 2020 soll das Gesamtprojekt abgeschlossen sein.

Neben dem Ausbau der Infrastruktur auf und entlang der einstigen Salzstraße wolle man auch ein Netzwerk verschiedener Anbieter in der Region, die auf die ein oder andere Weise mit dem Thema Salz verbunden sind, schaffen. „Da sind wir schon auf einem sehr guten Weg“, macht Hagemann deutlich.

Arbeiten am Gradierwerkmodell haben begonnen

Christian Pauli, Leiter des Salzmuseums Bad Sülze und Vorsitzender des Kultur-und Heimatvereins, ist überzeugt: Durch die touristische Erschließung der Alten Salzstraße könne in der Region ein zweiter Leuchtturm neben dem Vogelpark Marlow geschaffen werden. Da spiele Bad Sülze, wo die einzige mecklenburgische Saline betrieben wurde, als Ausgangspunkt der Salzstraße eine große Rolle. Die möchte man unter anderem mit dem Bau eines neuen Gradierwerkmodells unterstreichen. Dazu hatte man sich entschlossen, nachdem klar war, dass das alte Gradierwerk, mit dem den Besuchern die Salzgewinnung demonstriert wurde, nicht mehr zu halten war. Durch dessen Abriss verlor das Museum seinen wichtigsten Werbefaktor. Doch nun erhält das Museum sein Aushängeschild wieder zurück. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. „Mal sehen, vielleicht können wir bereits beim Dahlienfest am 7. September so etwas wie ein Richtfest feiern“, so Pauli.

Mehr zum Autor

Von Edwin Sternkiker