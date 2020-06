Alternative Festspiele MV kommen auch nach Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Vier Jahre lang hatte die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten warten müssen, bis sie wieder Veranstaltungsort der renommierten Konzertreihe der Festspiele MV wurde. „Wir hatten viel Kraft und Energie investiert, um die Festspiele nach Ribnitz zu holen“, erinnert sich Diana Brusch, Sachgebietsleiterin für Kultur und Jugend in der Stadtverwaltung.

Dank Sponsoren, wie den Ribnitz-Damgartener Stadtwerken, gelang es im vergangenen Jahr, ein Konzert der Festspiele MV in der Ribnitzer Klosterkirche anzubieten. Ausverkauftes Haus, tolle Atmosphäre und der Vorsatz, regelmäßiger Veranstaltungsort für derlei Konzerte zu werden. Dann kam Corona.

Anzeige

Alternativprogramm „30 – mal anders“

Eigentlich war auch in diesem Jahr ein Festspielkonzert in der Klosterkirche geplant. Die Corona-Krise sorgte dafür, dass das ursprüngliche Klassikfestival abgesagt werden musste. Lange herrschte Ungewissheit, ob und – wenn doch – wie Konzerte der Festspiele MV stattfinden können.

Weitere OZ+ Artikel

Nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen der vergangenen Wochen sind Konzerte unter entsprechenden Bedingungen wieder möglich. Und so starteten die Festspiele MV ein Alternativprogramm unter dem Titel „30 – mal anders“. Und einmal wird es auch in Ribnitz anders.

Weniger Konzertbesucher

Das bedeutet vor allem, dass für die Konzerte entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Allen voran dürfen aufgrund der Abstandsregelungen deutlich weniger Menschen live dabei sein. Waren es in der Klosterkirche im vergangenen Jahr mehr als 200 Zuhörer, wären es unter Einhaltung der Abstandsregeln in diesem Jahr nur etwa 35 gewesen. „Deshalb haben wir Susanne Attula gefragt, ob wir in die größere St.-Marien-Kirche umziehen können“, so Diana Brusch. Die Pastorin der evangelisch-lutherischen Gemeinde stimmte ohne zu zögern zu. Und so können immerhin etwa 70 Gäste dem Konzert beiwohnen.

Das Ribnitz-Damgartener Konzert der Reihe 30-mal anders findet in der St.-Marien-Kirche statt. Quelle: Robert Niemeyer

„Das ist eine sehr hochwertige Veranstaltung. Wir bedauern, dass wir das nur wenigen Menschen bieten können“, sagt Silke Kunz, Leiterin des Büros für Tourismus, Marketing und Kultur in der Stadtverwaltung. Dank der Kirchgemeinde und den Stadtwerken, die das Konzert sponsern, „können wir aber an der Veranstaltung festhalten und damit signalisieren, dass nicht alles tot ist“, so Kunz.

Weltbekannte Streicher

Am Sonntag, 19. Juli, treten somit Mitglieder des Armida-Quartetts in der St.-Marien-Kirche auf. Als Trio und als Duo präsentieren die Violinisten Martin Funda und Johanna Staemmler sowie der Cellist Peter-Philipp Staemmler Perlen der Kammermusik unter anderem von Bach, Bartók und Beethoven.

Stadtwerke verlosen Tickets Für das Konzert der Musiker des Armida-Quartetts am 19. Juli um 16 Uhr in der Ribnitzer St.-Marien-Kirche verlosen die Ribnitz-Damgartener Stadtwerke fünf mal zwei Tickets. Am Mittwoch, 1. Juli, ist dafür die Telefonnummer 03821/893348 von 9 bis 10 Uhr geschaltet.

Das Armida-Quartett gewann 2012 beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD den ersten Preis, den Publikumspreis sowie sechs weitere Sonderpreise. Von 2014 bis 2016 war das Berliner Quartett in der BBC-Reihe New Generation Artists mit zahlreichen Konzerten und Rundfunkaufnahmen unterwegs. In der Saison 2016/17 trat das Quartett in der renommierten Konzertreihe Rising Stars auf. Seitdem sind die Musiker in ganz Europa, Asien und den USA unterwegs.

Dass die Stadtwerke abermals ein Konzert der Festspiele finanziell unterstützen, sei „eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben, den Bürgern etwas Gutes zu tun“, sagt Geschäftsführer Sebastian Pott. Die Stadtwerke verlosen zudem zehn Tickets für das Konzert (Siehe Info-Box). Der allgemeine Vorverkauf startet am 1. Juli um 10 Uhr. Karten gibt es ausschließlich unter der Telefonnummer 0385/5918585.

Von Robert Niemeyer