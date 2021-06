Der Ribnitz-Damgartener Verkehrsausschuss beschäftigt sich am Montag mit dem Radweg zwischen Gelbensande und Altheide. Vor allem die Verkehrsführung in Altheide erhitzt die Gemüter. Auch andernorts wird getagt. Die kommunalpolitische Sitzungswoche in der Region Ribnitz-Damgarten im Überblick.