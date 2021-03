Ribnitz-Damgarten/Altheide

Und wieder fährt ein Auto mit mindestens 90 Sachen durch Altheide. Erlaubt sind 70. Angelika Papenhagen schaut dem Auto mit einem Kopfschütteln nach. „Leider keine Ausnahme“, sagt sie. Sie ist Mitglied des Ortsbeirates Klockenhagen, Sprecherin für den Ortsteil Altheide – und wohnt mittlerweile über 50 Jahre direkt an der B 105. Im Laufe der Zeit sei das Verkehrsaufkommen um ein Vielfaches gestiegen, berichtet sie. Das sei nicht etwa nur eine gefühlte Annahme, sondern durch Zählungen nachgewiesen.

Der Ribnitz-Damgartener Ortsteil leidet deshalb immer stärker unter dem Verkehr. 2018 erfolgte im Auftrag des Straßenbauamtes Stralsund eine Messung der Lärmpegels an der B 105. Im Ergebnis wurde eine deutliche Überschreitung der Lärmgrenzwerte festgestellt. Was allerdings keinen Altheider wirklich überrascht haben dürfte.

Tempo 50 im Lärmaktionsplan verankert

Bereits seit etwa 15 Jahren besteht bei den Altheidern der Wunsch nach Tempo 50 und einem Überholverbot. Eine entsprechende Empfehlung findet sich im Lärmaktionsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten in der Fassung von Mai 2018. Die Stadt Ribnitz-Damgarten hat bereits vor einiger Zeit beim Landkreis Vorpommern-Rügen einen Antrag auf Temporeduzierung in Altheide gestellt.

Nun hat sich auch Angelika Papenhagen im Namen der Einwohnerinnen und Einwohner von Altheide am 10. März mit einem Schreiben an den Fachdienstleiter für Verkehrsangelegenheiten der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen und an Landrat Dr. Stefan Kerth (SPD) gewandt, um diesen Antrag zu unterstützen.

Sind überzeugt, dass Tempo 50 und ein Überholverbot in Altheide für mehr Lebensqualität und mehr Sicherheit sorgen werden: Angelika Papenhagen (l.), Isolde Zilse und Martina Zilse (r.). Quelle: Edwin Sternkiker

In dem Schreiben wird darauf verwiesen, dass auf der gesamten Strecke zwischen Lübeck und Ribnitz-Damgarten Altheide der einzige Ort sei, in dem Tempo 70 gilt. In allen anderen Orten gelte Tempo 50. Warum also sollte Tempo 50 nicht auch in Altheide möglich sein, fragen die Einwohnerinnen und Einwohner. Schließlich sei der Abschnitt der B 105 zwischen der Abfahrt A 19 in Bentwisch und der Abfahrt zur Urlaubsregion Fischland-Darß-Zingst, etwa 100 Meter hinter Altheide, der Abschnitt mit dem höchsten Verkehrsaufkommen der B 105.

Und mit dem Bau immer neuer Ferienwohnungen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst „und vor allem mit dem geplanten Ferienpark auf Pütnitz wird sich die Situation noch weiter verschlimmern“, fürchtet Einwohnerin Isolde Zilse.

Kein Bürgersteig nördlich der B 105 ab Heidestraße 9

Hinzu kommt, dass nördlich der B 105 ab Heidestraße 9 bis zum Ende des Dorfes die Grundstücke keinen Bürgersteig haben. Das bedeutet: Die Anwohner müssen die B 105 überqueren, um sicher auf dem auf der Südseite vorhandenen Bürgersteig ins Dorf und zur Bushaltestelle gehen zu können. „In diesen Häusern wohnen 17 Personen, davon neun Rentner, drei Schulkinder und ein Kindergartenkind. Wie überquert man mit zwei Kindern an der Hand bei fließendem Verkehr und Tempo 70 die Straße? Wie überquert ein Rentner mit Rollator bei fließendem Verkehr und Tempo 70 die Straße?“, fragt Angelika Papenhagen.

Immer wieder höre man, so die Sprecherin des Ortsteils weiter, dass nur mit Tempo 70 der Verkehr flüssig gehalten werden könne, während es bei Tempo 50 zur Verlangsamung und Stau kommen könne. Das genaue Gegenteil sei jedoch der Fall, sagte sie. Denn mit dem fließenden Verkehr sei es so eine Sache. Während der Saison von April bis Oktober „haben wir nämlich regelmäßig einen Verkehrsinfarkt. Meistens in Richtung Rostock. Da hilft auch kein Tempo 70, eben weil einfach nichts mehr geht.“

247 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben Petition

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Altheide sind sich im Klaren darüber, dass es auch mit Tempo 50 und einem Überholverbot nicht möglich sein wird, Stau und Lärm zu verhindern, so Angelika Papenhagen. Aber ihr Leben könnte dadurch entschleunigt, der Lärmpegel gesenkt und die Verkehrssicherheit wesentlich verbessert werden. Überdies würde man damit auch dem Status als „Staatlich anerkannter Erholungsort“ eher entsprechen können. Seitdem nämlich das Schild 2019 am Ortseingang angebracht wurde, habe sich für die Einwohner bisher leider nichts verändert.

Wie Angelika Papenhagen weiter informierte, habe sie dem Schreiben an den Landrat die Unterschriftensammlung beigefügt, die im September 2020 gestartet wurde. 247 Unterschriften sind dabei zusammengekommen. Jetzt hoffe man auf eine „zeitnahe Rückantwort von Landrat Kerth“.

Von Edwin Sternkiker