Altreifen in Altenpleen illegal entsorgt: Wer hat etwas gesehen?

Altenpleen/Barth

Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er Reifen beim alten Kuhstall in Altenpleen auslud.

Ein Zeuge wandte sich an die Polizei, weil ihm die Sache komisch vorkam. Wie sich herausstellte, entledigte sich der Mann wohl illegal alter Pkw-Reifen – insgesamt 15 an der Zahl. Im zuständigen Polizeirevier in Barth hofft man nun auf weitere Zeugenhinweise.

Laut Beschreibung des Beobachters soll der Übeltäter mit einem größeren, dunklen Auto unterwegs gewesen sein. Das Kennzeichen des Wagens begann vermutlich mit den Buchstaben NVP.

Wer weitere Hinweise geben kann, die der Aufklärung dienen könnten, wendet sich an das Polizeirevier in Barth (Baustr. 16, Tel. 038231 / 67 20).

Von Anja Krüger