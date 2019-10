Am Zingster Experimentarium wächst eine Hansestadt

Zingst

Die Silhouette einer alten Hansestadt entsteht derzeit auf dem Außengelände des Experimentariums. Die Einrichtung wird ausgebaut. In den alten, bis zu sechs Meter aufragenden Hansehäusern soll sich nach den Arbeiten traditionelles Handwerk finden, zum Angucken, Mitmachen und zum Erwerb der Erzeugnisse. Das Seeheilbad investiert in die Erweiterung rund 1,1 Millionen Euro. Das Vorhaben wird vom Wirtschaftsministerium gefördert. Die Kommune will mit dem neuen Angebot die Zahl der Besucher steigern. Aktuell kommen rund 23 000 Menschen jährlich in das Experimentarium. Der Außenbereich wird später um ein riesiges Holz-Spielschiff ergänzt.

Von Timo Richter