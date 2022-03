Am neuen Feuerwehrfahrzeug scheiden sich in Wustrow die Geister

Wustrow

Neuer Anlauf für den Beschluss des Haushaltes des Ostseebades Wustrow. Beim ersten Versuch ging der Etat baden, wurde in den Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Gemeindevertretung zurückverwiesen. Freiwillige Aufgaben mussten in der Folge hintangestellt werden, Kurdirektor Dirk Pasche musste ohne Wirtschaftsplan wirtschaften. Während der jüngsten Zusammenkunft der Wustrower Gemeindevertreter am Donnerstag wurde der Haushalt nun beschlossen – ein Zieleinlauf mit Hindernissen.

Vor allem die geplante Anschaffung eines Zugfahrzeugs für den Trailer des Rettungsbootes, dafür sind immerhin 290 000 Euro vorgesehen, stellte sich als Stolperstein heraus. Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig berichtete aus der Sitzung des Fachausschusses, er habe gefordert, das Geld für die Anschaffung – auch als positives Signal an die Kameraden – weiterhin vorzuhalten.

Fehlt Stellplatz für Zugfahrzeug?

Das aber missfiel Frank Hartmann (Einzelbewerber). Er empfand es als bedenklich, so viel Geld für ein Einsatzfahrzeug einzuplanen, ohne dass die Kommune einen überdachten und abschließbaren Stellplatz zur Verfügung stellen könne. „Das ist doch merkwürdig.“ Natürlich brachte der Landwirt damit auch den anstehenden Bau eines neuen Gerätehauses ins Spiel.

Diesen Ball aber spielte Andreas Levien, nicht nur Gemeindevertreter (Wählergemeinschaft Schossow-Levien-Dabels), sondern auch Wehrführer in dem Ostseebad, zurück. „Entschieden“ wehrte er die Bedenken Frank Hartmanns ab. Stand jetzt rechneten die Hersteller solcher Fahrzeuge inzwischen mit einer zweijährigen Bauzeit. Gleichzeitig sei der Bebauungsplan für das neue Feuerwehrdomizil am Ortsausgang in Richtung Ahrenshoop schon soweit vorangebracht, dass im kommenden Jahr Baubeginn sein könnte. Sollte das Fahrzeug tatsächlich schon vor Fertigstellung des Gerätehauses eintreffen, könne das in einem sogenannten Lkw-Zelt geparkt werden.

„Wir haben uns blamiert“

Dass in dem Ausschuss die Anschaffung des Zugfahrzeugs überhaupt zur Disposition stand, „dafür fehlen mir die Worte“, so Andreas Levien. Überhaupt übte der Wehrführer deutliche Kritik an dem Etat, dem er eigener Aussage nur zähneknirschend zustimmen werde. Die Sanierung von fünf Straßen sei begonnen, aber noch nicht abgeschlossen worden. Nun solle eine weitere dazukommen. Das Haus der Gemeinde in der Strandstraße tauche in dem Zahlenwerk erst gar nicht auf. Dabei gebe es eine fertige Planung, in das Gebäude für zwei Mietwohnungen umzubauen.

Dagegen ging der zweite stellvertretende Bürgermeister Michael Unger (Einzelbewerber) mit dem Wehrführer hart ins Gericht. Andreas Levien habe den Haushalt in der vorangegangenen Sitzung blockiert. Während der neuerlichen Beratung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Amt Darß/Fischland hat er dort verständliches Unverständnis angesichts des Zurückverweisens erkannt. „Wir haben uns blamiert“, sagte Michael Unger. Zur Gesichtswahrung sei nun ein neuer Haushalt erstellt worden, für den etwas Geld hin- und hergeschoben worden sei.

Defizit gedrückt

Tatsächlich hat es während der Überarbeitung des Haushaltes kein Streichkonzert gegeben. Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig (CDU) betonte, es sei „hier und da so justiert worden, dass zusätzliches Geld für nicht vorhersehbare Dinge vorhanden ist“. So wurden beispielsweise die Planungskosten für die Sanierung der Norderstraße halbiert. Auch die halbe Stelle des Hafenmeisters wurde auch wieder gestrichen. Die Aufgabe soll perspektivisch der künftige Leiter des Bauhofes mit übernehmen.

Unterm Strich konnte das Defizit „deutlich verringert“ werden, wie der Bürgermeister sagte. Gut 105 000 Euro werde das Ostseebad an zusätzlichen liquiden Mitteln haben. Größter Posten in diesem Jahr ist der Ausbau der Norderstraße, der mit einer halben Million Euro veranschlagt ist – allerdings noch ohne Förderung. Dazu das Fahrzeug für die Feuerwehr sowie der Ausbau eines Teilstücks der Eck-Permien-Straße, für den 200 000 Euro vorgehalten werden. Außerdem soll auf dem Friedhof ein Weg erneuert werden, zwei Ladesäulen für Elektroautos, eine davon am Haus des Gastes, sowie eine Drainage für den Sportplatz stehen weiterhin im Haushaltsplan.

Von Timo Richter