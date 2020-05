Amt Barth: Kein Tonnenabschlagen 2020

Barth

Nachdem in der vergangenen Woche Chancen und Alternativen für das diesjährige Tonnenabschlagen auf dem Fischland-Darß dargestellt worden sind, sollen nun auch die ausrichtenden Vereine des Amtsbereiches Barth zu Wort kommen. Für sie stellt sich die Situation völlig anders dar, denn im Gegensatz zur Tourismusregion stärken den Tonnenbünden der Südlichen Boddenküste keine finanziell gut aufgestellten Kurverwaltungen den Rücken. In Barth, Löbnitz, Spoldershagen, Lüdershagen, Trinwillershagen und Saal stellen die beliebten Volksfeste mit Tonnenabschlagen bzw. Ringstechen weniger Touristenattraktionen sondern eher Jahreshöhepunkte in den Veranstaltungskalendern für die Einheimischen dar.

Bei Zuschauerbegrenzung fehlen kostendeckende Einnahmen

Die finanziellen Mittel, die zur Vorbereitung und Durchführung der Wettkämpfe und der Rahmenprogramme zur Verfügung stehen, generieren sich aus Spenden, Erlösen von Kuchenbuffets, Zuwendungen der Gemeinden und vor allem über die Eintrittsgelder. Beim letzten Punkt liegt die Schwachstelle, die in diesem Jahr alle Vereine zur Umsicht mahnt. Zwar könnten die Veranstaltungen überall kurzfristig vorbereitet werden, doch dafür müsste Geld verauslagt werden, das bei der maximal gestatteten Zahl von 150 Besuchern im Freien (ab dem 18. Mai) nicht wieder zurückfließen würde. Statt ihren finanziellen Spielraum aufzubessern würden die meisten Vereine ihren Kontostand ins Minus treiben. Das wäre bei allem Spaß an der Sache nicht vertretbar.

Die Tonnenkönige des Jahres 2019 in Spoldershagen (v. li.): SK Max Bergmann, TK Lysann Zähringer, BK Freddy Lemke. Quelle: Frank Olschofski

„Mit nur 150 zahlenden Zuschauern würden wir auf dem größten Teil unserer Kosten sitzen bleiben“, so die Befürchtung von Manfred Scheel, dem Vorsitzenden des Spoldershägener Tonnenbundes mit etwa 150 Mitgliedern. In Spoldershagen findet das Tonnenabschlagen traditionell zu Pfingsten statt. Das wäre noch zu früh, um auf großzügige Lockerungen durch die Landesregierung zu hoffen. „Weshalb sollten wir jetzt alles vorbereiten, um es dann doch wieder abzusagen“, so der Vereinschef. „Auf Grund der Situation sagen wir das diesjährige Tonnenabschlagen ab.“

Bereits ersatzlos ausgefallen ist das Tonnenabschlagen in Trinwillershagen, das am 2. Mai durch den Ländlichen Reitverein Langenhanshagen ausgerichtet worden wäre. Vorsitzender Manfred Hahs erklärte, dass die Würdenträger des Jahres 2019 ein Jahr länger amtieren würden.

Unsicherheit über Dauer der Beschränkungen

Ein Tonnenabschlagen, hier das Barther, wird traditionell mit einem Umzug durch den Ort eröffnet. Quelle: Volker Stephan

Auch in den Vorständen der anderen Vereine herrscht große Unsicherheit, ob und wann die Restriktionen bezüglich der Besucherzahlen weiter gelockert oder bestehende Lockerungen eventuell doch wieder zurückgenommen werden. „Was passiert, wenn die Urlauber nach dem 28. Mai das Virus wieder verstärkt einschleppen und die Einheimischen anstecken? Das lässt sich aus heutiger Sicht kaum einschätzen“, so die Befürchtung des Lüdershägener Vorsitzenden Günther Behning.

In seinem Dorf sollte das Tonnenabschlagen - für Kinder zu Fuß, Frauen per Rad und Tonnenbündler zu Pferd - vom 5. bis 7. Juni an drei Tagen gefeiert werden. Er versicherte, die Veranstaltung binnen einer Woche auf die Beine stellen zu können, weil der Festplatz ganzjährig in Ordnung gehalten werde. Aber auch in Lüdershagen, wo man in der Vergangenheit stets 500 bis 600 Besucher begrüßen durfte, wäre die Beschränkung auf 150 Personen ein Problem. „Wie sollten wir das kontrollieren? Auch unser Festwirt könnte bei dieser Anzahl seine Unkosten nicht deckeln und muss nun endlich eine verbindliche Information von uns bekommen.“ Auf Grund dieser Argumente beschlossen die Vorstandsmitglieder am Donnerstagabend, die diesjährige Veranstaltung abzusetzen.

Hartmut Kühl, der seit vielen Jahren bei diversen Tonnenabschlagen in der Region als Moderator in Erscheinung tritt, leitet nun den Tonnenbund Barth e.V. als Vorsitzender. Er informierte, dass der Vorstand das Barther Tonnenabschlagen am 12./13. Juni definitiv abgesagt habe. Es wäre die 25. Veranstaltung seit der Wiederbelebung der Tradition im Jahr 1996 gewesen. Nun wolle man sich darauf konzentrieren, im Sommer 2021 wenigstens das 25-jährige Jubiläum würdig zu begehen. „Falls im September das Amtstonnenabschlagen stattfinden sollte, lassen wir uns etwas einfallen, um dafür fünf Teilnehmer zu ermitteln“, versprach er.

Schirmherr hofft Amtstonnenabschlagen im September

Im Unterschied zu den meisten anderen Vereinen im Amtsbereich Barth führen die Reit- und Fahrvereine Löbnitz und Saal kein traditionelles Tonnenabschlagen, sondern ein ähnlich spannendes Ringstechen durch. Dabei müssen mit einer Lanze kleine Holzringe von einer quer über der Bahn hängenden Latte „gepflückt“ werden. Laut Laura Rusch, der Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Saal e.V., basiere der Erfolg bei diesen Wettkämpfen weniger auf dem Glück sondern mehr auf der Geschicklichkeit der Reiter. Die Sieger nehmen ebenfalls am Tonnenabschlagen des Amtes teil.

„Sollten die Auflagen der Landesregierung ein Amtstonnenabschlagen am 11./12. September zulassen, würde ich die Ausrichtung sehr begrüßen“, erklärte Amtsvorsteher Christian Haß, der Schirmherr der Abschlussveranstaltung. Für ihn sind die Modalitäten zur Teilnehmerauswahl klar: „Es sollten dann fünf Reiter pro Verein ausgelost werden. Würde man die alten Tonnenkönige noch einmal antreten lassen, wäre es ja nur der Abklatsch des Vorjahres.“ Diesjähriger Ausrichter wäre nach dem Rotationsprinzip der Lüdershägener Tonnenbund.

Wer mehr über das Tonnenabschlagen in der Region der Südlichen Boddenküste erfahren möchte, kann sich auf der Webseite von Petra und Frank Olschofski infomieren: www.barthertonnenbund-fanclub.de

Von Volker Stephan