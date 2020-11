Bodstedt

Spätestens nachdem Hape Kerkelings Besteller „Ich bin dann mal weg“ erschienen ist, liegt Pilgern im Trend. Nun will das Amt Barth den früheren Pilgerweg von Bodstedt nach Franzburg wieder aufleben lassen. „Schon lange bevor Hape Kerkeling losgelaufen ist, haben wir uns mit dem Thema Pilgern in unserer Region beschäftigt. Allerdings war Hape Kerkeling schneller als wir. In Vorpommern braucht alles seine Zeit“, sagt der Leiter des Vineta-Museums, Gerd Albrecht, und lacht. „Der Satz: Nur, wo ich zu Fuß war, war ich wirklich, treibt mich schon lange an.“

Gemeinsam mit Karen Hoppenrath (Amt für Bauen, Kommunalentwicklung und Ordnung), Stefan Fricke (Pastor der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien in Barth), Kai Steffen Völker (Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Bodstedt-Flemendorf-Kenz) und Nicole Chibici-Revneanu (Leiterin des Barther Bibelzentrums) bildet Gerd Albrecht eine Projektgruppe, um das Thema weiter voranzutreiben. Ebenfalls mit im Team und mit viel Engagement dabei ist Wolfgang Drews. „Mit Herrn Drews haben wir jemanden gefunden, der fürs Pilgern brennt“, freut sich Dr. Gerd Albrecht.

Wolfgang Drews pilgert seit drei Jahren

Vor drei Jahren hat Wolfgang Drews das Pilgern für sich entdeckt. Gestartet ist er im August 2017 in Jericho. „Die Ur-Pilgerin ist meine Frau und ich bin dann irgendwann dazugestoßen. Es passieren wunderbare Dinge unterwegs, besondere Begegnungen und Erlebnisse. Ich bin eigentlich jemand, der vorher alles akribisch plant, aber beim Pilgern passiert oft etwas Unvorhergesehenes.“

Als er von dem ehemaligen Pilgerweg von Bodstedt nach Richtenberg erfuhr, war Wolfgang Drews gleich Feuer und Flamme. „Man muss nicht Hunderte Kilometer in den Süden fahren, um zu pilgern. Wir haben auch hier wunderbare Wege“, freut sich Wolfgang Drews.

Eigentumsverhältnisse mussten geklärt werden

Doch die Projektgruppe stand zunächst vor der großen Herausforderung, die Eigentumsverhältnisse auf der Strecke zu klären. „Glücklicherweise gehört ein Großteil der Flächen den Kirchengemeinden oder der Stadt. Zudem haben wir das Gespräch mit Landwirten gesucht und viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Pastor Stefan Fricke.

Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Leader-Programm konnte bereits ein Konzept erstellt werden, in dem unter anderem die genaue Wegeführung festgehalten ist und auch Highlights, die an der Strecke liegen. Nun soll ein weiterer Förderantrag beim Wirtschaftsministerium gestellt werden. Mit Fördermitteln sollen unter anderem eine Internetseite, Flyer und ein Pilgertagebuch erstellt und Schilder aufgestellt werden. „Wir wollen das Ganze nun auf professionelle Beine stellen“, erklärt Karen Hoppenrath. „Unsere Chancen auf Förderung stehen ganz gut. Das Thema Pilgern ist momentan im Trend.“ Das Amt Franzburg-Richtenberg sei in die Planungen eingeschlossen und beteilige sich auch schon daran.

Pilgerweg nicht nur spirituell erleben

Dabei soll man den rund 50 Kilometer langen Pilgerweg, der von Bodstedt über Barth, Kenz, Starkow und Richtenberg bis nach Franzburg führt, nicht nur spirituell erleben können. „Es sollen verschiedene Interessen angesprochen werden. Jeder soll auf seine Kosten kommen“, sagt Nicole Chibici-Revneanu. So sollen auch kulturelle Interessen angesprochen werden, denn der Weg führe an vielen verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei. Und auch für Naturliebhaber sei der Pilgerweg ein besonderes Erlebnis. Zudem soll an verschiedene Sagen und Legenden erinnert werden. So komme man unter anderem an der Wundereiche im Barther Stadtforst vorbei. An den jeweiligen Stellen sollen Schilder mit Informationen aufgestellt werden.

Geplant sind zudem Unterkünfte für Pilger. So könnten in Bodstedt Pilger im Pfarrhaus übernachten. In Barth sei man noch auf der Suche nach einem passendem Quartier.

Von Anika Wenning