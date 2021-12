Barth/Saal

Als im vergangenen Jahr die Feuerwehrumzüge in der Adventszeit Hochsaison gehabt haben, haben es alle für eine einmalige Sache gehalten. Doch auch in diesem Jahr lässt Corona keine Weihnachtsfeiern oder sonstiges zu. Und so hat man sich bei den freiwilligen Wehren der Region, wie jener in Barth und der Gemeinde Saal, auch für die aktuelle Vorweihnachtszeit etwas einfallen lassen, um den Einwohnern eine Freude zu bereiten.

Doch drohen in diesem Jahr die Corona-Regeln für traurige Kinderaugen zu sorgen – zumindest in der Gemeinde Saal. Ihnen ist nämlich der diesjährige Weihnachtsumzug durch die Ortsteile untersagt worden. Obgleich ähnliche Veranstaltungen bereits im gesamten Landkreis stattgefunden haben – gerade am vergangenen Wochenende erst in Ribnitz-Damgarten und Barth. Und so hat auch der Saaler Gemeindewehrführer einen Plan B.

Musik macht Umzug zur Veranstaltung

Grundsätzlich verboten hat man den ehrenamtlichen Rettern diese Aktion nicht, wie der Saaler Gemeindewehrführer André Neumann mitteilt. „Da wir bei der Anmeldung der Aktion einen Wagen mit Musik angegeben haben, ist unser Umzug als Veranstaltung gewertet worden. Und öffentliche Veranstaltungen – auch solche im Außenbereich – sind laut Corona-Verordnung aktuell verboten, wurde uns mitgeteilt“, berichtet André Neumann.

Natürlich könne er die Bestimmungen verstehen. Auch ihm sei daran gelegen, dass alle gesund bleiben. Was er aber nicht verstehen kann: „Im vergangenen Jahr hatten wir einen Lockdown mit strengeren Kontaktbeschränkungen als aktuell. Da war der Musik-Truck kein Problem“, sagt er. Dieses Fahrzeug sei es gewesen, das vor allem den Erwachsenen etwas Abwechselung, eine Aufmunterung in der sonst so trostlosen Adventszeit 2020 gebracht habe.

Die Idee hinter den Umzügen

Das sei auch die Idee der Aktion im vergangenen Jahr gewesen: Kindern und Erwachsenen, die vor der Corona-Pandemie in der Adventszeit eher überhäuft worden sind von Weihnachtsmärkten und -feiern, in der Zeit, in der plötzlich gar nichts möglich gewesen ist, eine Freude zu machen. „Damals dachten wir noch, es war eine einmalige Sache“, erinnert sich der Gemeindewehrführer. Zum Teil hat er damit nicht ganz falsch gelegen, wie sich jetzt zeigt.

Entmutigen aber lassen sich die Saaler Retter nicht. Einen Umzug wird es geben – wie geplant am 23. Dezember ab 17 Uhr durch alle Ortsteile. „Allerdings wird dieser eher durch die Beleuchtung auffallen, nicht durch die Musik. Was bleibt, ist unsere prominente Begleitung – der Weihnachtsmann, der sich bekanntlich noch nie auf den Weg gemacht hat, ohne eine Kleinigkeit für Kinder in seinem Sack zu haben“, sagt André Neumann.

Niemand schlägt dem Weihnachtsmann einen Wunsch aus

Einen Beweis habe der Bärtige gerade erst am Wochenende, am 4. Advent, in der Vinetastadt Barth abgeliefert. Auch dort hat er sich den Rettern von freiwilliger Feuerwehr und Technischem Hilfswerk angeschlossen, die auf einer Fahrt durch das Stadtgebiet gewesen sind. „Er hatte einen Wunsch, wollte alle Stadtteile sehen. Wer kann schon dem Weihnachtsmann einen Wunsch abschlagen“, erzählt Barths Wehrführer Andreas Koch. Ziemlich lang sei die Tour dadurch geworden – immerhin dreieinhalb Stunden lang. „Dafür hatte der Weihnachtsmann allerdings ein Schokoladen-Abbild von sich für jedes Kind dabei – mehr als 300 Stück, die er zuvor beim Rewe-Markt von Regina Karge zugesteckt bekommen hat“, weiß der Wehrführer.

Letztlich sei es wieder eine tolle Aktion geworden. „Allerdings waren wir schon etwas traurig und enttäuscht, dass wir diesen Umzug nicht haben durchführen können, wie geplant. Wir hatten Livemusik an einigen Orten in der Stadt, beispielsweise beim betreuten Wohnen und dem Pflegeheim, geplant“, berichtet der Wehrführer.

Tannenheimer sagen Danke

Aber auch ohne diese besonderen Highlights hat der Weihnachtsumzug seine Wirkung nicht verfehlt, wie Peter Barth an die OZ schreibt. „Schnell vergessen war der erste Schreck, den wohl zunächst jeder bei einem Blaulichtfahrzeug bekommt. Am ’zentralen Platz’ von Tannenheim wurde angehalten, der Weihnachtsmann stieg aus und verteilte zur Freude der Kinder Leckereien. Nicht nur diese waren dankbar, sondern auch die anderen Bewohner, die teilweise bereits seit den ersten Nachkriegsjahren hier wohnen“, berichtet er.

Das klingt zunächst nicht ungewöhnlich. Doch für die Tannenheimer scheint dies ein besonderer Moment gewesen zu sein. Peter Barth: „Leider wird gerade dieser Stadtteil, der den Charme einer Gartenvorstadt hat, in vieler Hinsicht vernachlässigt.“ Deshalb sei es ihm im Namen der Tannenheimer besonders wichtig, Danke zu sagen. „Bleibt zu hoffen, dass diese Aktion auch andere Verantwortliche daran erinnert, dass es nicht nur Stadtzentrum und Barth-Süd gibt“, mahnt der Senior.

Von Anja Krüger