Amt Ribnitz-Damgarten: Gemeinden verweigern Steuererhöhung - mit Folgen

Ahrenshagen-Daskow

Die kleinen Gemeinden im Amt Ribnitz-Damgarten als Steuerrebellen? Alle drei Gemeindevertretungen im Amtsbereich haben die Erhöhung der kommunalen Steuern abgelehnt.

Sowohl in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow als auch in Semlow und Schlemmin werden die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer im kommenden Jahr nicht erhöht, obwohl die Verwaltung des Amts Ribnitz-Damgarten dies vorgeschlagen hat und vor allem das Land Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren fordert, dass die Kommunen im Land ihre Hebesätze an den Landesdurchschnitt anpassen.

Kein gutes Jahr, kein guter Zeitpunkt

Am vergangenen Dienstag hatte zuletzt die Gemeindevertretung Schlemmins eine Erhöhung abgelehnt. „Dieses Jahr war für die Menschen nicht gut. Zu einem Zeitpunkt, an dem alle ins Ungewisse gucken, sollten wir die Steuern nicht erhöhen“, sagte Schlemmins Bürgermeister Ron Komm.

Zuvor hatte bereits der Finanzausschuss der Gemeinde empfohlen, die Hebesätze so zu lassen, wie sie sind. Das heißt: Die Grundsteuer B bleibt bei 320 Prozent. Der Landesdurchschnitt hier liegt bei 427 Prozent. Die Gewerbesteuer der Gemeinde Schlemmin bleibt bei 270 Prozent. Der Landesdurchschnitt liegt hier bei 381 Prozent.

Die Grundsteuer A liegt in der Gemeinde bereits über dem Landesdurchschnitt von 323 Prozent, nämlich bei 400 Prozent. Absolut hätte eine Erhöhung der Steuern geplante Mehreinnahmen in Höhe von rund 16200 Euro bedeutet.

„Wir sind für unsere Bürger da“

In der vergangenen Woche hatten bereits die Gemeindevertretungen Schlemmins und Ahrenshagen-Daskows Steuererhöhungen abgelehnt. „Wir können die Spirale nicht immer mitmachen. Wir sind für unsere Bürger da“, sagte Olaf Stietzel, stellvertretender Bürgermeister Ahrenshagen-Daskows mit Blick auf die Forderung des Landes.

Die Hebesätze in Ahrenshagen-Daskow bleiben somit bei 307 Prozent ( Grundsteuer A), 340 Prozent ( Grundsteuer B) und 325 Prozent (Gewerbesteuer). Hätte die Gemeinde die Steuern erhöht, hätte sie mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 156 000 Euro rechnen können.

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen Der Besitz von Grund und Boden ist in Deutschland steuerpflichtig. Wer eine Eigentumswohnung oder ein eigenes Haus besitzt, muss dafür Steuern zahlen, die Grundsteuer. Die Grundsteuer A zahlen Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. Das A steht hier für agrarisch genutzten Boden. Die Grundsteuer B fällt für bebaute und unbebaute Grundstücke an. Die Gewerbesteuer zahlen Unternehmen. Die Steuer ist gewinnabhängig, wird also nur gezahlt, wenn die Firma Gewinn macht. Alle drei Steuern sind an die jeweilige Gemeinde, in der sich das betroffene Grundstück befindet oder das Unternehmen seinen Sitz hat, zu zahlen. Schlüsselzuweisungen sind per Definition ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und im Grunde Zahlungen vom Land, um Kommunen zu unterstützen. Sie sind die wichtigste Einnahmequelle für Kommunen.

„Irgendwann werden wir nicht drum herum kommen. Aber nicht in diesem Jahr. Der Zeit geschuldet, möchten wir unsere Bürger und Unternehmen nicht zusätzlich belasten“, sagt auch Andrea Eichler, Bürgermeisterin der Gemeinde Semlow. Hier bleiben die Hebesätze bei der Grundsteuer B bei 340 Prozent und bei der Gewerbesteuer bei 320 Prozent. Bei der Grundsteuer A liegt die Gemeinde mit 360 Prozent bereits über dem Landesdurchschnitt.

Finanzielle Folgen

Das Problem dabei: Die Entscheidung der Gemeinden hat jeweils finanzielle Folgen. Und zwar werden die Gemeinden durch sogenannte Schlüsselzuweisungen jedes Jahr unterstützt. Bei der Berechnung dieser Zuweisungen spielen auch die Steuersätze eine Rolle. Je höher die Steuersätze und die jeweiligen Steuereinnahmen, desto weniger Zuweisungen gibt es.

Allerdings rechnet das Land nicht mit den tatsächlichen Steuersätzen der jeweiligen Gemeinde, sondern mit dem Landesdurchschnitt. Das heißt, das höhere Steuereinnahmen angesetzt werden, als tatsächlich vorhanden sind. Kurzum: Das Land geht von Einnahmen aus, die die Gemeinden gar nicht haben, und setzt die Gemeinden damit unter Druck, ihre Steuern zu erhöhen, um die fehlenden Zuweisungen auszugleichen.

Doch zumindest in Ahrenshagen-Daskow wird dieser Umstand relativ entspannt gesehen. Denn bei der Berechnung der Zuweisungen werden immer die Steuereinnahmen zwei Jahr zuvor berücksichtigt.

Das heißt für die Haushaltsplanung 2021: Die Zuweisungen des Landes werden anhand der Steuereinnahmen 2019 berechnet. Und weil ein Unternehmen in der Gemeinde laut Olaf Stietzel für dieses Jahr eine größere Gewerbesteuernachzahlung zu leisten hat, ist das berücksichtigte Steueraufkommen für 2021 so hoch, dass die Gemeinde gar keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.

Keine Fördermittel ?

Das Land signalisiert außerdem seit Jahren, bei der Bewilligung von Fördermitteln kritischer hinzuschauen, wenn eine Gemeinde unter anderem die eigenen Steuern nicht dem Durchschnitt anpasst. Die Vergangenheit zeige jedoch laut Olaf Stietzel, dass Gemeinden, die dem nicht nachkommen, dennoch Fördermittel erhalten hätten. „Man sollte nicht so einfach klein beigeben“, so Stietzel.

Vor zwei Jahren hatte es diesen Fall jedoch bereits gegeben. Als für die Modernisierung der Ahrenshäger Kita Fördermittel einwerben wollte, hatte das Land als Voraussetzung für deren Gewährung auf eine Steuererhöhung hingewiesen. Damals, also Ende 2018, hatte die Gemeindevertretung eine Erhöhung der Steuern beschlossen. „Aber wir können nicht alle zwei Jahre erhöhen, schon gar nicht im Corona-Jahr. Sonst wird man irgendwann unglaubwürdig“, so Olaf Stietzel.

Von Robert Niemeyer