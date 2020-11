Amt Ribnitz-Damgarten: Gemeinden wollen Steuern erhöhen

Ribnitz-Damgarten

Endspurt vor dem Jahreswechsel: Auch in dieser Woche finden wieder einige Sitzungen kommunalpolitischer Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten statt. Die Sitzungswoche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 1. Dezember, tagt der Stadtausschuss Damgarten. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Bibliothek in der Wasserstraße 34a in Damgarten. Es wird eine Einwohnerfragestunde geben. Außerdem soll für das Baugebiet auf dem ehemaligen KVG-Gelände ein Straßenname vergeben werden.

Ebenfalls um 18 Uhr tagt am Dienstag der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Abwasser der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow. Die Sitzung findet im Begegnungszentrum in Ribnitz statt. Im öffentlichen Teil wird über den Eigenbetrieb informiert. Einwohner können Fragen stellen.

Um 19 Uhr beginnt an gleicher Stelle dann die Sitzung der Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskows. Es wird eine Einwohnerfragestunde geben. Themen auf der Tagesordnung sind außerdem die Schmutzwassergebühren in der Gemeinde sowie die Anhebung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer. Auch der Haushaltsplan der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow wird diskutiert.

Am Mittwoch, 2. Dezember, findet die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Semlows statt. Beginn ist um 17.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Parkstraße 1 in Semlow. Neben einer Einwohnerfragestunde geht es auch hier um die Schmutzwassergebühren und den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde. Auch in Semlow sollen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer angehoben werden.

Die für Montag angesetzte Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Verkehr der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten fällt aus.

Stadt und Amt Barth

Am Dienstag, 1. Dezember, tagt um 19.30 Uhr die Gemeindevertretung der Gemeinde Saal im Feuerwehrgerätehaus in Bartelshagen II, An der Koppel 3. Neben einer Einwohnerfragestunde soll unter anderem ein Grundsatzbeschluss zum Ersatzneubau einer Kindertagesstätte gefasst werden.

Am Freitag, 4. Dezember, findet die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Lüdershagen statt. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Feuerwehr in Lüdershagen. Einwohner können eingangs der Sitzung Fragen stellen. Außerdem diskutieren die Gemeindevertreter den Haushaltsplan der Gemeinde für das kommende Jahr. Außerdem soll ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage im Bereich östlich des Ortsteils Lüdershagen, westlich des Ortsteils Spoldershagen und nördlich der B 105 gefasst werden.

Stadt Marlow /Amt Recknitz-Trebeltal

Am Mittwoch, 2. Dezember, tagt um 19 Uhr im Rathaus in Tribsees der Amtsausschuss des Amtes Recknitz-Trebeltal. Es wird eine Einwohnerfragestunde geben. Der Amtsvorsteher sowie die Ausschussvorsitzenden und die Bürgermeister der Gemeinden des Amtes berichten über aktuelle Angelegenheiten und Aktivitäten. Außerdem wird der Haushaltsplan des Amtes für das kommende Jahr diskutiert. Darüber hinaus soll ein Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Kellerräume im Verbindungsbau und Maßnahmen zur Inklusion der Grundschule in Grammendorf gefasst werden. Ebenso steht ein Grundsatzbeschluss für den Neubau einer Turnhalle in Bad Sülze auf der Tagesordnung.

Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und in der Stadt Marlow finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Robert Niemeyer