Anabell Ewert verwöhnt die Kunden mit Torten und Kuchen

Barth

Anabell Ewert arbeitet seit dem 1. August im Galerie-Café am Markt in Barth. Die 19-Jährige ist gelernte Restaurantfachfrau und hat ihre Ausbildung im „ Hotel Speicher“ in Barth gemacht. Urlauber und auch Einheimische kommen gerne in das gemütliche Café, das für seine selbst gebackenen Kuchen und Torten bekannt ist. „Es gibt viele Stammkunden, einige kommen sogar fast jeden Tag ins Café“, berichtet die Bartherin.

Besonders beliebt sind bei den Kunden die fruchtigen Torten und Kuchen. Egal ob Erdbeere, Pflaume oder Apfel. Absoluter Renner ist die Stachelbeer-Baiser-Torte. „Die ist meist schon mittags weg“, berichtet Anabell Ewert, der die Arbeit im Café sehr viel Spaß macht. Und was ist ihr persönlicher Favorit: „Die Schoko-Erdbeer-Torte und der vegane Schoko-Birnen-Kuchen.“

Anzeige

In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freunden und hört Musik. „Wenn ich Zeit habe, fahre ich auch gerne Freunde besuchen“, berichtet die 19-Jährige.

Von Anika Wenning