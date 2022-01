Prerow

Abgeblasen vom Sturm 2019, Teilnehmerrekord 2020, ausgefallen wegen Corona 2021 – am diesjährigen Neujahrstag startete Prerow mit einem Überraschungserfolg in die Saison. Das Anbaden 2022 wurde den Gästen diesmal ganz privat und auf eigene Gefahr überlassen, kein Massenstart, keine Musik und auch kein Kleiderzwang. Von Adamskostüm bis Zylinder mit Krawatte, von Wollmütze bis Baströckchen, von Badehose bis Bikini war alles erlaubt.

Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Rettungswagen und Seenotrettungskreuzer wachten über nasse Nixen und Neptun. Und am Ende waren es mit 484 unerwartet viele, die ihren Anspruch auf die versprochenen T-Shirts erhoben. Und so konnten nicht alle, die im vorgegebenen Zeitfenster an der Seebrücke baden gegangen waren, ihr Exemplar gleich in Empfang nehmen. „Wir müssen nachbestellen,“ räumte die Kurverwaltung ein, die am Neujahrstag mit 375 Hemden angetreten war. In diesem Jahr mittelblau, sind die Prerower Anbade-T-Shirts teilweise bereits sehr gesuchte Sammlerstücke.

Bestens gelaunt ins neue Jahr: Doris Pagel aus Prerow hatte sich in eines ihrer schönsten Badekostüme geworfen und die Erfrischung im Wasser wie jedes Jahr genossen. Quelle: Susanne Retzlaff

„Juchee, juchee!“, so ruft es fröhlich von der Uferlinie, Doris Pagel war eine der Ersten, die sich am Neujahrsvormittag gut gelaunt in die leicht bewegten Fluten der Ostsee gestürzt hatten, nun stapft sie zügig Richtung Seebrücke. Zwei Stunden zuvor hatte die DLRG eine Wassertemperatur von 5 Grad gemessen, 9 Grad hatte die Luft bei einem Druck von 1015 hPa und Windstärke 4.

Die Prerowerin hatte sich in eines ihrer schönsten Badekostüme geworfen und die Erfrischung im Wasser wie jedes Jahr genossen. Im eleganten, zeitgenössischen Einteiler dagegen feierte Delia Haarweg aus Hoppenrade ihre eisige Premiere, betreut von Manager, Fanclubleiter und Ehemann Thomas, der seine strahlende Nixe am Ufer mit einem Bademantel empfing und umgehend einwickelte. Ihre Vorbereitung? Kein Training, nur regelmäßige Saunagänge, das Bad war schön!

Auch Steffen Bargholz aus Sarstorf hatte es sich kälter vorgestellt, nahm gleich ein zweites Bad und begleitete die Haarwegs dann zum „T-Shirt-Point“, wo Jutta Heidrich und Gabi Meinke gewissenhaft Beweismaterial sicherten und Listen ausfüllten, bevor sie die blauen Hemden herausrückten. Haben sie ein Foto vom Bad, dann genügt das als Beweis. Video geht auch, im Zweifel helfen aber auch die nassen Badesachen.

Hunderte Neugierige beobachteten Geschehen am Strand

Es wird immer enger auf der Prerower Seebrücke und am Strand. Hunderte Neugierige werden Zeuge, wie sich die soeben eingetroffene „Reisegruppe Immerdurst“ aus Thüringen und Sachsen auf das Anbaden vorbereitet und wundern sich. Haben die Herren etwa Ostsee und Südsee verwechselt? Die Herren winden sich in schicken Baströckchen, schmücken Fesseln und auch die Handgelenke. Die Damen schlüpfen in weiße Schutzanzüge, gemeinsam wird ausgelassen geplanscht. Es ist das erste gemeinsame Anbaden der Gruppe, die ohne Vorbereitung im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser gesprungen ist.

Das wiederum kann man von den Magdeburger „FKK-Freunden“ so nicht behaupten. Im Rekordjahr 2020 gewannen sie den Preis für die bestkostümierte Gruppe. Die „alten Bekannten“ präsentierten dieses Mal ihre bunte Sammlung Prerower „Anbade-T-Shirts“ zu wärmenden Wollmützen.

Das war ein ausgesprochen entspanntes Anbaden, so die einhellige Meinung der Beteiligten, nicht nur wegen der moderaten Temperaturen, selbst Junior Tilman aus Coswig, der seine Mama ins kühle Nass begleitet hatte, fand es „schön, also gar nicht so schlimm.“ Der Siebenjährige versprach, beim nächsten Anbaden in Prerow wieder mit dabei zu sein.

Von Susanne Retzlaff