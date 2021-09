Dierhagen

Neuer Hoteldirektor im Strandhotel Fischland des Ostseebades Dierhagen ist Andreas Schulz. Er war bereits seit 2019 als stellvertretender Direktor von Isolde Heinz tätig. Sie übergibt jetzt den Staffelstab an Andreas Schulz, bleibt aber selbst Direktorin im benachbarten „Dünenmeer“ und wird neu die Funktion als Eigentümervertreterin für das Hotelresort insgesamt übernehmen.

Andreas Schulz übernimmt als Direktor die Verantwortung für die rund 120 Auszubildenden und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Bevor es den gebürtigen Mecklenburger und diplomierten Hotelmanager vor drei Jahren wieder zurück in die Heimat zog, lebte er mit seiner Familie in der Schweiz, wo er in namhaften Hotels tätig war.

Begeisterung fürs Haus

„Zusammen mit dem Führungsteam und den mehr als einhundert Mitarbeitern sowie Auszubildenden möchte ich die Erfolgsgeschichte des Strandhotels Fischland weiterschreiben. Unsere Gäste immer wieder mit Angebotsqualität und Vielfalt für unser Haus zu begeistern, ist unser höchstes Ziel. Zugleich bieten wir ein Arbeitsumfeld, welches Persönlichkeiten fördert und beruflicher Kreativität keine Grenzen setzt“, so Andreas Schulz.

„Wir freuen uns, mit Herrn Schulz einen erfahrenen und versierten Direktor zu etablieren, der das Hotel erfolgreich in die Zukunft führen wird zu der auch die 5 Sterne-Klassifizierung gehört“, so Eckehard Adams. Mit dieser Erneuerung der Struktur beider Resorts sichert der Eigentümer langfristig die Qualität in beiden Häusern.

In dieser Konstellation steht Isolde Heinz auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze der Eigentümerfamilie zur Seite und kann ihre wertvollen Erfahrungen aus mehr als 14 Jahren im Unternehmen zukunftssichernd und weitsichtig einbringen.

Von Timo Richter