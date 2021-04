Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten die ersten Badegäste Dändorf für sich

Dändorf

Am 1. Oktober 1901 wurde der „Gemeinnütziger Verein“ Dändorf gegründet. Er sollte der Entwicklung zum Erholungsort den notwendigen Anschub geben. Aber auch für die Dorfgemeinschaft wurde viel getan. Zum Jahresende 1901 konnte bereits ein Silvestervergnügen organisiert werden, für Mitglieder nebst Familien sowie Auswärtige. Und im Februar 1902 gab es bereits die ersten beiden Theaterabende. Viele weitere sollten folgen. Die Dändorfer nahmen die Veranstaltungen schnell und gerne an. Noch Jahrzehnte später hatte die Dändorfer Bevölkerung ein ausgesprochen großes Interesse für Laienspiele, für Fahrten und Gesellschaften und war aufgeschlossen für Literatur und Musik – letztlich ein Nachstrahlen des Wirkens des Vereins.

Im Juli 1903 organisierte der Verein das erste Volksfest mit Kinderspielen, das von da an ebenso regelmäßig stattfand. Der Verein hatte somit auch die Aufgabe übernommen, das soziale und kulturelle Leben des Dorfes zu steuern.

Gäste logierten in den „guten Stuben“ der Kapitänshäuser

Das eigentliche Ziel des Vereins, die Werbung von Badegästen blieb aber nicht unbeachtet. Es wurde gleich zu Beginn der Vereinsarbeit eine Werbestrategie unter dem schönen Titel „Sommerfrische Dändorf“ aufgebaut. Dazu wurden Prospekte erarbeitet, Pressebeiträge organisiert und Ansichtskarten gedruckt. Noch in der 1930er Jahren warb Dändorf mit der „Sommerfrische“.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Es wird berichtet, dass 1902 erste Badegäste Dändorf für sich entdeckten. Vorrangig auf das Bestreben des Lehrer Ahrendt zurückführend, wurden auch zwei Ferienkolonien für erholungsbedürftige Großstadtkinder eingerichtet – eine im Saal der Gaststätte Büdnerei 41 und eine in der Schule. Bereits 1903 kamen die ersten „Kolonien“ mit je 40 Kindern zur Erholung in die Sommerfrische. In den nächsten Jahren verbringen hier oft Schulkinder aus Berlin ihre großen Ferien.

Bis zum 5. August 1905 wurden bereits 267 Sommergäste für das Jahr gezählt, die meist in den „guten Stuben“ der Kapitänshäuser logierten. Denn anders als in Dierhagen, gab es in Dändorf nur eine Pension. Diese entstand 1877 zunächst als Gastwirtschaft in der Büdnerei 41. Inhaber und Betreiber war der ehemalige Steuermann August Voß aus Dierhagen. Die Gastwirtschaft entwickelte sich schnell zum Dorfmittelpunkt. In den Folgejahren wurde ein Saal angebaut, wo auch die Veranstaltungen des Gemeinnützigen Vereins regelmäßig stattfanden. Einen Kaufmannsladen betrieb August Voß schon 1885. Die Nutzungserweiterung als Pension erfolgte im Zusammenhang mit Um- und Ausbau des Dachgeschosses nach 1901. Die Gastwirtschaft mit Pension besteht übrigens noch heute und wird unter dem Namen „Am Wiesengrund“ geführt.

Verein war finanziell solide aufgestellt

Da die ganze Dorfgemeinschaft den Verein belebte, war dieser finanziell solide aufgestellt. Die Einnahmen bestanden im Wesentlichen aus den Mitgliedsbeiträgen, den Einnahmen aus Unterhaltungsabenden und Volksfesten sowie der Vermietung der Badekabinen. Hiermit wurden letztlich alle Ausgaben getätigt – wie die Unterhaltung der Badesteige und der Badeanstalt (einschließlich der Hütten und des Steges), die Organisation der Festivitäten, die Anschaffung und Erhaltung von Bäumen und natürlich die Werbung für die „Sommerfrische Dändorf“.

Als Dändorf 1912 im Buch „Mecklenburgs östliche Seebäder Warnemünde-Müritz-Graal mit Rostock“ von Heinrich Schreiber als „freundliches Dorf am Ribnitzer Binnensee (…), welches erst in den letzten Jahren in die Reihe der mecklenburgischen Bäder eingetreten ist“, ausführlich Erwähnung findet, ist der Ort bereits voll als Erholungsort etabliert.

Von Guido Keil