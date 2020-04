Angehende Juristin aus Born rettet Menschenleben

Born

Wenn das Justizministerium in Schwerin demnächst eine Stelle mit einer Juristin besetzen müsste, würde sich Lina Bärwald sofort bewerben. Die 22-Jährige aus Born studiert derzeit Rechtswissenschaften an der Universität in Leipzig. Sie steht kurz vor dem Ersten Staatsexamen. Ihren Studienschwerpunkt hat sie beim Umweltrecht gesetzt. So könnte sie sich künftig auch eine Tätigkeit bei einem Umweltverband oder einer -behörde vorstellen. Aufmerksam hat sie die juristischen Auseinandersetzungen beispielsweise im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des Borner Holms mit Ferienunterkünften verfolgt. Erfahrungen im internationalen Recht möchte sie während eines halbjährigen Studienaufenthalts in Valladolid in Nordspanien sammeln.

Einsatz auf Wachtürmen

Seit einigen Jahren betätigt sich die Bornerin zudem als Rettungsschwimmerin bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG). in den vergangenen Jahren war sie unter anderem auf Rettungstürmen in Prerow oder während der Vorsaison in Wustrow im Einsatz. Auch während des Studiums ist Lina Bärwald immer wieder als Rettungsschwimmerin im Einsatz.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von Timo Richter