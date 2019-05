Dierhagen

Mit einem kleinen Schlauchboot war ein 65-jähriger Mann am Dienstag gegen Mittag im Dierhäger Ortsteil Neuhaus zum Angeln aufgebrochen. Als sich in den Abendstunden der Nebel immer mehr verstärkte und er das Land nicht mehr sehen konnte, verlor er die Orientierung. Per Mobiltelefon informierte er gegen 18 Uhr seine Frau über seine Notsituation. Sie alarmierte die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS).

Gemeinsam mit den Seenotrettern aus Warnemünde und Wustrow und der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen suchte die Besatzung des Windparkversorgers „Windcat 28“, der ebenfalls Hilfe angeboten hatte, die Küste zwischen Graal-Müritz und Dierhagen ab. Mit einer akustischen Peilung gelang es den Seenotrettern schließlich, das Suchgebiet einzugrenzen. Fast zeitgleich entdeckte die Besatzung des Windkraftversorgers gegen 19 Uhr das weiße Schlauchboot etwa 1,5 Kilometer vor der Küste.

Der Mann war wohlauf und benötigte keine medizinische Versorgung. Die Freiwillige Feuerwehr Dierhagen übernahm den Angler und brachte ihn samt Schlauchboot an Land. Zur Sicherheit begleiteten die freiwilligen Seenotretter aus Wustrow den Schleppverband.

Zum Einsatzzeitpunkt herrschten bei einer leichten Brise aus westnordwestlicher Richtung lediglich Sichtweiten von teilweise unter 500 Metern.

Robert Niemeyer