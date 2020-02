Barth

Der Schock sitzt tief bei Karoline Preisler und ihrer Familie. Nach dem Angriff am Sonnabend auf die FDP-Frau aus Barth und ihre jüngste Tochter hat die Familie ihr Zuhause erst einmal verlassen. „Mir ist es jetzt lieber, wenn ich mit meiner ganzen Familie zusammen bin“, sagte die 48-Jährige, die mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold liiert ist, am Montag am Telefon.

Am Sonnabend haben Unbekannte am helllichten Tag Feuerwerkskörper auf die beiden geworfen. „Ich habe dem jungen Mann noch ins Gesicht gesehen, als er den brennenden Feuerwerkskörper in der Hand hatte. Ich stand drinnen vor der Scheibe. Jeder andere wäre weggerannt, aber draußen war mein Kind. Also musste ich rauslaufen, um mein Kind zu schützen. Das war furchtbar“, schilderte Karoline Preisler die Ereignisse. „Er hat mich direkt angeguckt und ich habe nicht weggesehen. Dass er trotzdem geworfen hat, das ist schon noch eine andere Hürde.“

Nach der Wahl in Thüringen, bei der Thomas Kemmerich ( FDP) mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hatte es in den vergangenen Tagen laut Bundespartei deutschlandweit Vandalismus gegen FDP-Einrichtungen sowie Bedrohungen und Übergriffe auf FDP-Politiker gegeben. Thomas Kemmerich, der zurücktrat, aber aktuell noch geschäftsführend im Amt ist, erhält rund um die Uhr Personenschutz.

Keine voreiligen Schlüsse ziehen

Karoline Preisler warnte allerdings davor, voreilige Schlüsse zu ziehen und den Anschlag in Barth mit der Wahl in Thüringen in Verbindung zu bringen. „Jeder hat seine Meinung dazu, aber es ist eben nur eine Meinung. Die Polizei hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Ich habe den Eindruck, dass bei der Polizei gute Ermittlungsarbeit geleistet wird. Meine Ansprechpartner bei der Polizei sind umsichtig und erfahren. Die Ergebnisse müssen wir abwarten, alles andere wäre Spekulation. Wir sollten nun besonnen handeln und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Vorschnelle Urteile gefährden unser friedliches Zusammenleben.“

Dass sie selbst den Schritt in die Öffentlichkeit gegangen sei und am Sonnabend beim Nachrichtendienst Twitter die Nachricht über den Anschlag verbreitete, sei eine direkte Reaktion auf den Vorfall gewesen. „Ich bin wütend, denn inzwischen leben wir in einer Gesellschaft, in der Gewalt oft kein Tabubruch mehr ist. Das ist falsch. Gewalt muss geächtet sein.“

Auf ihre Nachricht bekam sie zahlreiche Reaktionen und viel Unterstützung. „Dafür war ich sehr dankbar“, sagte Karoline Preisler. Bei Twitter hatte sie geschrieben: „Die Jüngste hat es in ihrer Unschuld für ein Jugendfeuerwerk gehalten, als das Haus, sie und ich heute mit Feuerwerk beschossen wurden.“ Und weiter. „Es gibt Menschen, die stoppen nicht für kleine weiche Kinderkörper. Ich gehe jetzt heulen.“

Nach Auskunft der Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Claudia Tupeit, hat die Polizei aufgrund des Tweets die Ermittlungen aufgenommen. Eine Anzeige gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Derzeit würden noch die Beamten vor Ort ermitteln. Wenn sich der geschilderte Sachverhalt aber bestätige, übernehme der Staatsschutz.

Barther Politiker sind geschockt

In Barth sorgte diese Tat für Entsetzen. Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig erklärte auf OZ-Nachfrage: „Seitdem ich davon erfahren habe, bewegt es mich sehr. Ich finde keine Worte dafür, außer dass es eine verabscheuungswürdige Tat ist. Besonders betroffen bin ich, dass man noch nicht einmal vor Kindern eine Grenze zieht.“ Politik und Verwaltung würden schnellstmöglich gemeinsam ein deutliches Zeichen setzen.

Stadtvertreter Dirk Leistner (Freie Wähler Barth) postete als Reaktion auf den Tweet bei Facebook: „Der Stadtpräsident und der Bürgermeister sowie die Stadtvertretung sind jetzt gefragt, ich verurteilte diese Tat aufs Schärfste, man kann politisch weit auseinanderliegen, doch das rechtfertigt nicht so einen Angriff. Diese Personen haben unsere Demokratie nicht verstanden.“

Bestürzt zeigte sich auch der erste stellvertretende Stadtpräsident, Mario Galepp: „Mich erschüttert solch ein Vorgehen, egal ob mit politischem oder ohne politischem Hintergrund. Es darf auf keinen Fall zu solchen Ausschreitungen kommen. Man muss nicht unbedingt einer Meinung sein, sollte aber einander respektieren und da gehören solche Anschläge aufs Schärfste verurteilt und geahndet.“

Lesen Sie auch:

Mehr zur Autorin

Von Anika Wenning