Ribnitz-Damgarten

In der Nacht zu Samstag hat ein 47-jähriger Mann in Damgarten für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Damgartener zunächst die Nachbarn in seinem Wohnhaus und dann weitere Personen in dem Stadtteil Ribnitz-Damgartens wachgeklingelt. Gegen 1.30 Uhr war der Fall der Polizei gemeldet worden.

Von der Goethestraße lief der 47-jährige, polizeibekannte Mann zunächst in Richtung Querstraße. Die Polizei fand ihn schließlich in der Rosa-Luxemburg-Straße.

Der 47-Jährige war mit einem Bademantel bekleidet und hielt ein Messer in der Hand. Als er den Streifenwagen der Polizei sah, setzte er sich freiwillig hinein und gab das Messer den Beamten.

Gegenüber der Polizei gab er an, von Außerirdischen verfolgt zu werden, die in Damgarten gelandet seien. Grüner Glibber sei hinter ihm her. Das Messer habe er zur Verteidigung gegen die Aliens bei sich getragen. Er habe keinen Menschen verletzen wollen.

Vielmehr hätte er bei den Nachbarn geklingelt, um um ein Handy zu bitten. Er selbst hatte offenbar kein Telefon, wollte aber die Polizei rufen, die ihn vor den Aliens beschützen sollte.

Der Mann wurde ins Krankenhaus West nach Stralsund gebracht. Die Polizei fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Atemalkoholtest ergab 0,3 Promille. Unklar blieb, ob der Mann möglicherweise Betäubungsmittel konsumiert hatte.

