Zingst

Seine Angst vor Bienen will Max Schröder besiegen, indem er Imker wird. Das Geschäft mit Honig wurde dem heute 20-Jährigen in die Wiege gelegt. Als angehender Imker wird er den Familienbetrieb in dritter Generation fortführen.

Als er sechs oder sieben Jahre alt war, erinnert sich Max Schröder, „wurde ich Opfer einer Bienenattacke“. Damals befand sich die Imkerei von Vater Volker noch in Malchin. Nach dem Angriff der Honigbienen vor allem im Bereich des Gesichts hatte Max Schröder erst einmal gehörig Angst vor Bienen. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an jenen Tag noch heute.

Respekt vor Bienen

Das hat sich schon geändert. Inzwischen „habe ich Respekt“ vor Bienen. Nicht mehr so sehr wie früher drückt er sich aber auch heute noch um Arbeiten in dem Familienbetrieb, wenn es um direkten Kontakt mit Bienen geht. Vater Volker, seines Zeichens Imkermeister, sieht das Verhalten seines Sohnes mit viel Verständnis.

Anstatt sich ganz rauszuhalten aus dem familieneigenen Unternehmen, was nach der Attacke verständlich gewesen sei, beschäftigt sich Max Schröder nun mit den intern so bezeichneten „rückwärtigen Diensten“.

Umsatz durch Automaten

Die stellen in der Imkerei derzeit aber den wichtigsten Umsatzfaktor dar. Denn rund 90 Prozent des Honigs werde über Verkaufsautomaten an die Kunden gebracht. Für diese Automaten trägt Max Schröder die Verantwortung. Zwei der automatisierten Verkaufsstellen stehen in Zingst, einer davon am gerade erst eröffneten Hofladen in der Wiesenstraße, einer am Edeka-Markt in Prerow sowie drei weitere auf der Insel Rügen.

Die Automaten sind mit der Zentrale, die der Hofladen darstellt, vernetzt. So kann Max Schröder immer genau verfolgen, wann die elektronischen Verkäufer nachgefüllt werden müssen. In der Regel zweimal wöchentlich bricht der angehende Imker zu einer Versorgungstour zu den Automaten auf.

Abschied von Wochenmärkten

Einst waren die Schröders auf Wochenmärkten präsent. So haben sie überhaupt das Seeheilbad Zingst kennen und so schätzen gelernt, dass sie vor rund sieben Jahren den Firmen- und Lebensmittelpunkt von Malchin auf die Halbinsel verlegt haben. Auf Märkten lassen sich die Schröders heute nicht mehr sehen.

Während des Corona-Lockdowns wurde im eigenen Haus besagter Hofladen eingerichtet, das ist das „ i-Tüpfelchen“. Mit Öffnung des Ortes für Touristen schlossen die Schröders die Tür auf. Allein von den Einkäufen der Einheimischen hätte der Familienbetrieb nicht überlebt, sagt Volker Schröder. Der neue Hofladen ist nun nicht nur Zentrale der Imkerei, sondern bildet auch das Rückgrat des Unternehmens. Rund 20 000 Euro hat der Imker dahinein investiert.

Kunden für jede Honigsorte

Als eine der letzten Wanderimkereien bezeichnen sich die Schröders. Bis zu 40 Bienenkästen werden zu den einzelnen Trachten kutschiert und mit Zustimmung des Eigentümers bis zu einem Monat dort stehen gelassen.

Aufgrund der wechselnden Standorte kommt so eine erkleckliche Vielzahl unterschiedlicher Honig-Geschmacksrichtungen zusammen. In der Imkerei selbst werden auch unterschiedliche Sorten gemischt, um besondere Honige zu erzeugen. Klassiker sind solche mit Ingwer sowie unterschiedlichen Gewürzen. Es gibt aber auch Honig mit Nüssen. „Wir haben für jede Sorte unsere Kundschaft“, sagt Max Schröder.

Sammelsaison endet

Teile der insgesamt 100 Bienenvölker sammeln derzeit auf einer Kornblumenwiese Nektar, wie Volker Schröder hofft. Möglicherweise sind die Blumen auf der Fläche aber auch schon verblüht. Ein anderer Teil der Bienenstöcke steht in einer Buchweizentracht.

Damit geht die Sammelsaison der Bienen zu Ende. Noch in dieser Woche soll die „Endschleuderung“ erfolgen, wie der angehende Imker sagt. „Jetzt wird der letzte Honig in diesem Jahr erzeugt.“ Pro Bienenvolk rechnet der angehende Imker mit einem Ertrag von 25 bis 30 Kilogramm Honig.

Interesse für Fische

Und dann wendet er sich dem Bienenstock im Hofladen zu. Unter einer Plexiglasscheibe wimmelt es. Unzählige Bienen krabbeln umher, schon werden erste Waben gebaut. Immer noch ein bisschen skeptisch blickt Max Schröder auf die arbeitsamen Tiere.

Dann geht der Blick zur Seite. Dort steht ein Meerwasser-Aquarium. Korallen schaukeln in der Strömung, Fische flitzen über das nachgebildete Riff. Fische, sagt Max Schröder, brächten Ruhe. Und Ruhe ist zugleich der beste Schutz gegen einen Stich durch Bienen.

Von Timo Richter