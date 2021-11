Anja Kühn: Die gute Seele des Heimattierhofs in Ribnitz

Ribnitz-Damgarten

Anja Kühn ist die gute Seele des Heimattierhofs in Ribnitz-Damgarten. „Sie ist immer dabei, immer aktiv, zuverlässig“, lobt Tierhofchefin Andrea Petrich. Ob Ausritte mit Kindern oder die Vorbereitung von Festen, die 42-Jährige packt an, wo es nötig ist.

Lehrerin in Ribnitz

„Es macht einfach Spaß, vor allem der Kontakt mit den Kindern“, sagt Anja Kühn. Vor etwa drei begann sie, sich auf dem Gelände an den Bodden-Kliniken zu engagieren. Der Grund war ihr damals fünfjähriger Sohn, mit dem sie den Tierhof besuchte.

Kühn hat auch beruflich mit Kindern zu tun. Die Damgartenerin ist Lehrerin an der Pestalozzi-Schule in Ribnitz. Auch an der Bernsteinschule und an der Rosenhofschule hat sie bereits gearbeitet.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Kinder zu Hause

Zu Hause ist mit dem Achtjährigen und sechs Jahre alten Zwillingen in der Regel auch eine Menge los. „Die Kinder halten einen auf Trab“, sagt Anja Kühn. Zeit für den Garten und Gartenverein sowie zum Lesen hat sie trotzdem. Derzeit liest sie „Das Lied von Eis und Feuer“, die Romanvorlage für die Erfolgsserie „Game of Thrones“.

Von Robert Niemeyer