Wieck

Die Inhaberin eines Pflegedienstes, Anke Schüler ( Wählergemeinschaft Wir für Wieck), ist neue Bürgermeisterin in Wieck. Die 60-Jährige setzte sich am Dienstagabend in der Wahl innerhalb der Gemeindevertretung mit einer Stimme Vorsprung gegen ihren Mitbewerber Ingo Reichelt ( Wählergemeinschaft Bürger für Wieck) durch. Erforderlich war die Wahl, weil Bürgermeisterkandidat Hans-Joachim Budde (Wir für Wieck) bei den Kommunalwahlen im Mai nicht gewählt worden war.

Erster Stellvertreter von Anke Schüler wurde Niels Heck (Einzelbewerber). Der frühere Bürgermeister des Boddendorfes erzielte bei den Wahlen zur Gemeindevertretung absolut gesehen die meisten Stimmen. Er wurde einstimmig gewählt. Hans-Joachim Budde wurde, ebenfalls einstimmig, zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

Timo Richter