Ansturm auf Weihnachtsmarkt in Barth

Barth

Nur wenige Tage vor dem Fest wurde am vergangenen Wochenende auf dem Barther Marktplatz der diesjährige traditionelle Weihnachtsmarkt veranstaltet. Obwohl die Angebote des dreitägigen Marktes sehr an Bewährtes aus den Vorjahren angelehnt waren, gibt es doch wieder einige kleine Neuheiten zu sehen. So ist es die seit Jahren erste Veranstaltung bei durchgängig trockenem Wetter gewesen – vom eiskalten Nebel am Freitagabend einmal abgesehen.

DJ Frank Nehls konnte sich jedenfalls nicht erinnern, in den vier Jahren seiner Moderatorentätigkeit jemals so „gutes“ Wetter erlebt zu haben. „Es war sonst immer nass. Im vergangenen Jahr fiel dadurch sogar ein Teil meiner Technik aus.“

Musiker sorgten für Abwechslung

„The Marching Saints“ aus Rostock begeisterten mit ihren Interpretationen von Weihnachtsliedern. Quelle: Volker Stephan

Einen Lieblingsprogrammpunkt wollte der Moderator nicht benennen, besonders hätten ihm aber die Auftritte der Barther Kinder gefallen. „Holiday Party Express und Blue Bayou sind ja schon beliebte Stammgäste. Sehr originell fand ich die Rostocker Dixielandband The Marching Saints.“ Deren Musiker (Banjo/Sousaphon/Posaune) interpretierten deutsche und amerikanische Weihnachtsklassiker auf eine recht eigenwillige Weise.

Schon anlässlich der Weihnachtsmarkt-Eröffnung am Freitagnachmittag war der Marktplatz vor der Bühne und der ansprechend geschmückten Tanne sehr belebt. Nachdem sich der Barther Weihnachtsmann durch die Menge durchgekämpft hatte, wurde er von Bürgermeister Friedrich Carl Hellwig begrüßt und bekam von ihm den symbolischen goldenen Schlüssel der Stadt überreicht. Anschließend richtete das Stadtoberhaupt sein Grußwort an das Publikum und charakterisierte den Weihnachtsmarkt als ganz klares Ende der hektischen Vorweihnachtszeit. „Das ist der Termin, an dem Kinder und Enkel aus dem ganzen Land nach Hause kommen, um in Barth Weihnachten zu feiern.“ Traditionell durfte anschließend der Chor der Zentralen Grundschule „ F. A. Nobert“ das Eröffnungskonzert des Weihnachtsmarktes bestreiten.

Grinch stiehlt Wünsche

Der Grinch stiehlt die Weihnachtswünsche der Kinder. Quelle: Volker Stephan

Mit Spannung erwartet wurde die feurige Kampfsporteinlage von Ray Kupper und Christina Jung. Nach Art eines Grinch hatte Pirat Kupper dem Weihnachtsmann den Sack mit den Wünschen der Kinder gestohlen, den die tapfere Stadtwächterin Hermine Frust aus Vineta ihm jedoch nach einigen Kämpfen mit flammenden Stöcken und Degen wieder abjagen konnte. Größtes Vergnügen bei den jüngsten Zuschauern erzeugte der wiederholte Gebrauch des umgangssprachlichen Ausdrucks des Piraten für sein Gesäß, auf das er Schläge bekam: „Aua, tut mir mein A... weh“.

Besonders am Samstagabend war der Platz so mit Besuchern gefüllt, dass es kaum noch ein Durchkommen gab. An den Ständen mit Gegrilltem oder süßen Backwaren bildeten sich Schlangen mit bis zu 30 Minuten Wartezeit. „Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre konnte ja niemand ahnen, dass wir es mit einem solchen Ansturm zu tun bekommen“, erklärte Hauptorganisator Heyko Mews. „Aber mehr Buden und Stände hätten nicht auf den Marktplatz gepasst.“

Der langjährige Kulturhausleiter, der die Barther Weihnachtsmärkte von Anbeginn an mitorganisierte, beobachtete das fröhliche Treiben mit etwas Wehmut: Weil er im kommenden Herbst in den Ruhestand eintritt, wird dieser sein letzter Weihnachtsmarkt gewesen sein.

Fülle trotz weniger Einwohner

Juwelier und Uhrmacher Edwin Pohla, der schon immer im Eckhaus Markt/Lange Straße lebt, kann sich an viele Barther Weihnachtsmärkte erinnern. Am Samstagabend genoss er mit Freunden die kulinarischen Offerten und riet: „Wir sollten nicht rätseln, wie viele Leute hier sein könnten, sondern uns lieber freuen, dass der Marktplatz trotz unserer relativ geringen Einwohnerzahl mal so voll ist.“

Von Volker Stephan