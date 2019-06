Wustrow

In luftiger Höhe erfolgt derzeit ein Antennentausch. Am Windrad vor den Toren Wustrows haben Techniker die Antennen des Anbieters E-Plus abgenommen und durch solche der Telekom ersetzt. Künftig ist an dem Standort auch LTE geschaltet. An dem Mast sind zudem Anlagen des Anbieters Vodafone installiert. Probleme bereitete am Mittwoch die Gondel der Windkraftanlage. Durch die wurde der Empfang von Satelliten erschwert. Um überhaupt Signale aus dem All zu bekommen, musste die Gondel teilweise gedreht werden. Während der Arbeiten ist die Windenergieanlage blockiert. Foto: Timo Richter

Timo Richter