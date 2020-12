Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Center Parcs auf Pütnitz: Wohin fließen die Steuern?

Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Zahlreiche Fragen sind im Vorfeld der angedachten Diskussionsrunde zum geplanten Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz in der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten eingegangen. Die Gesprächsrunde musste coronabedingt zwar ausfallen. Die OZ hat die Fragen trotzdem weitergeleitet. Im zweiten Teil gibt es nun weitere Antworten.

Lutz Decker aus Ribnitz-Damgarten fragt: Bleibt der Uferwanderweg am südlichen Boddenufer von Pütnitz öffentlich und wird er öffentlich in Richtung Westen und Norden bis zum Anschluss an die Wasserreihe in Langendamm fortgeführt?

Anzeige

Antwort der Stadt Ribnitz-Damgarten: Soweit naturschutzfachliche oder privatrechtliche Bedingungen die Realisierbarkeit nicht einschränken, ist der Ausbau und die Weiterführung des Uferwanderweges als öffentlicher Rad- und Wanderweg in Richtung Langendamm geplant.

Lesen Sie mehr: Übersichtsplan: Wo sich Center Parcs und Co. auf Pütnitz ansiedeln sollen

Wie wird die Natur geschützt?

Katrin Barkusky aus Ribnitz-Damgarten fragt: Wie wird der Schutz der Natur umgesetzt? Wie lassen sich die geplante Bebauung und die freizeitsportliche Nutzung des Boddengewässers und die damit erheblich steigende Frequentierung des Gebietes durch Menschen mit dem Naturschutz vereinbaren?

Antwort der Stadt: Im Rahmen der Entmilitarisierung und Entsiegelung des ehemals militärisch genutzten Geländes wird der Natur viel Fläche zurückgegeben. Die Planungen für die Erschließung des Geländes konzentrieren sich zudem auf die weniger sensiblen Bereiche. Schutzzonen, wie z. B. die südliche Boddenküste oder das Waldgebiet nördlich der Flugplatzallee, werden von der Planung ausgeschlossen und geschützt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Klärung und Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange genießen bei der Projektplanung einen hohen Stellenwert. Dies wird deutlich, indem auf den ursprünglich geplanten Binnenhafen verzichtet wird, um zu große Eingriffe in die Natur zu vermeiden. Auch für die Nutzung des Boddengewässers wurden Einschränkungen mit den beteiligten Partnern vereinbart. Motorbasierte Freizeitangebote, wie z. B. der Betrieb von Jet-Skis, werden nicht zugelassen.

Antwort von Center Parcs: Es existiert eine Umweltverträglichkeitsprüfung, welche die Gebiete detailliert ausgewiesen hat. Der gesamte Uferbereich der Halbinsel in Richtung Ribnitz wird weitestgehend nicht bebaut, da es sich hier in großen Teilen um schützenswerte Flächen handelt. Wir werden diesen Bereich nutzen, um durch Lernprogramme den Besuchern die Natur näher zu bringen. Weitere schwerwiegende Eingriffe sind nicht geplant, da die Entwicklungsfläche von Center Parcs hauptsächlich die alte Landebahn in Anspruch nehmen wird. Da, wo notwendig, werden selbstverständlich auch Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt.

Wolfgang Pohlmann fragt: Wie hoch werden die finanziellen Belastungen für die Stadt Ribnitz-Damgarten sein?

Antwort der Stadt: Die kalkulierten Aufwendungen für die Erschließung durch die Stadt Ribnitz-Damgarten sind Gegenstand der Fördermaßnahmen in Höhe von 43 Millionen Euro durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern. Unmittelbare Aufwendungen und Einnahmen werden sich mittelfristig ausgleichen.

Wolfgang Pohlmann: Wo zahlt das Unternehmen Center Parcs Steuern?

Antwort von Center Parcs: Gewerbesteuer wird Center Parcs in der Stadt Ribnitz-Damgarten zahlen. Darüber hinaus werden auch die Kurbeiträge an die Stadt Ribnitz-Damgarten abgeführt. Dies gilt auch für die Lohn- und Sozialsteuer für die Mitarbeiter, die hier arbeiten werden.

500 bis 600 Arbeitsplätze

Wolfgang Pohlmann: Werden touristisches Aufnahmevermögen und Übernachtungszahlen auch auf Erholungswertinhalte in den angrenzenden Ostseegemeinden untersucht?

Antwort der Stadt: Ja, diese Untersuchung hat bereits stattgefunden und es wurde innerhalb eines Raumordnungsverfahrens eine maximale Bettenzahl für das Bernsteinresort definiert. Das geplante Vorhaben, die touristische und nachhaltige Entwicklung eines ca. 232 Hektar großen Areals mit den Kernelementen Natur, Sport und Freizeit, entspricht unter Berücksichtigung der Maßgaben aus dem Verfahren den Erfordernissen der Raumordnung. Ergänzend wird diese Frage im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht und bewertet. Zudem befinden wir uns im aktiven Dialog mit unseren Nachbargemeinden.

Lesen Sie auch:

Lothar Lebert fragt: Wie viele Arbeitsplätze entstehen im Bernsteinresort?

Antwort von Center Parcs: Wir gehen davon aus, dass rund 500 bis 600 Menschen in unserem Ferienpark Arbeit finden werden, dies in den unterschiedlichsten Berufsgruppen wie zum Beispiel: Verwaltung, Gastronomie, Reinigung, Einzelhandel, Freizeit und Entertainment, Technik, Sicherheit und Aufsicht, Garten- und Landschaftsbau. Auch Ausbildung ist Center Parcs sehr wichtig, so werden in jedem Park viele unterschiedliche Ausbildungsplätze angeboten. Und dies von Anfang an.

Veranstaltungen und Lautstärke

Andreas Dietzel aus Körkwitz fragt: Bei einer Bettenzahl von ca. 3000/Tag ist logischerweise auch mit einer erhöhten Menge von Abwasser und Fäkalien zu rechnen. Ist die Einleitung der Center Parks relevanten Abwässer in das Klärwerk Körkwitz geplant? Oder ist ein eigenes Klärwerk auf Pütnitz vorgesehen, das dann auch die Abwässer der Gemeinden auf der östlichen Boddenseite mit klären könnte?

Antwort der Stadt: Innerhalb des Raumordnungsverfahrens (ROV) erfolgte für den Betrieb der geplanten Ferienanlage eine Plausibilitätsprüfung, die auch die nötige Leistungsfähigkeit des vorhandenen Klärwerks in Körkwitz positiv bestätigt hat. Besonders unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit werden auch Alternativen zur Kläranlage in Körkwitz geprüft.

Veranstaltungen und Lautstärke

Andreas Dietzel: Lärmpegel durch Veranstaltungen auf Pütnitz: Welche Form von Veranstaltungen bis in welche Abendstunden sind an wie vielen Tagen zu erwarten? Was ist präventiv geplant, die Schallbelastung, explizit die Schallübertragung über Wasserflächen, so zu reduzieren, dass das vor allem abendlich-nächtliche Leben der je nach Windrichtung betroffenen Gemeinden am besten gar nicht beeinträchtigt wird?

Antwort der Stadt: Größere Veranstaltungen wie das Pangea-Festival und das internationale Fahrzeugtreffen werden nach wie vor jeweils nur einmal im Jahr stattfinden.

Antwort von Supremesurf: Für die genannten Punkte haben wir Verständnis und berücksichtigen diese natürlich in der aktuellen Flächenplanung. Wir haben selber den Anspruch, das Veranstaltungsgelände so zu entwickeln, dass wir das optimale Set-up für Kulturschaffende und im Einklang mit all unseren Nachbarn schaffen. Im nächsten Jahr werden Messungen auf dem Gelände erfolgen, um die bestmöglichen Standorte von Musikbühnen auf den neuen Flächen zu bestimmen. Das Pangea-Festival wird in der Form und Größe, wie in den vergangenen Jahren, nur einmal im Jahr veranstaltet.

Neben dem Ostblocktreffen werden kleinere Kultur-Veranstaltungen auf dem Gelände stattfinden. Diese sind auf deutlich weniger Besucher begrenzt und erzeugen dadurch auch geringere Lautstärke. Von der nun langfristigen Planbarkeit erwarten wir uns eine deutliche Verbesserung zum aktuellen Veranstaltungsaufbau. Erstmals können wir baulich auf eine Reduzierung der Ausbreitung von Schall eingehen.

Von Robert Niemeyer