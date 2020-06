Anwohner kritisieren neue Pläne für Parkhaus am Barther Hafen

Barth

Erneut sorgt die geplante Parkpalette – ein halb offenes Parkhaus – am Barther Osthafen für Ärger. Denn die neuen Pläne, die im Mai im Bauausschuss vorgestellt wurden, stoßen bei den Anwohnern vom Trebin auf Kritik. „Wieder haben wir erst aus der Ostsee-Zeitung davon erfahren, dabei hatte die Stadt uns versprochen, uns bei der weiteren Planung mit einzubeziehen“, sagt Anwohnerin Gisela Langhammer. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Anwohner gegen den Bau des Parkhauses direkt vor ihrem Haus gewehrt.

Die Parkpalette ist Teil des Bauvorhabens „Barther Hafenquartier“ mit Yachthafen und Appartementhäusern auf dem Bossow-Gelände. In den ursprünglichen Planungen waren zunächst Tiefgaragen vorgesehen. Doch da die Kosten einer Tiefgarage für die Apartmenthäuser 9, 10 und 11 deutlich höher als geplant ausfielen, stellte die Hafen-Invest GmbH, die das Bauvorhaben plant, im vergangenen Jahr eine neue Variante vor. Statt der Tiefgarage sollte eine Parkpalette am Speicher II entstehen.

Anwohner fühlen sich nicht ernst genommen

Sehr zum Unmut der Anwohner. Sie schlugen vor, die Parkpalette auf der westlichen Seite des schon vorhandenen Parkplatzes zu bauen und nicht direkt vor ihrer Nase. „Wir hatten gehofft, dass unser Vorschlag ernst genommen wird“, sagt Gisela Langhammer.

Doch dann erfuhr sie aus der Zeitung von den neuen Plänen. Zwar wurde die Parkpalette um etwa 25 Meter verschoben und hätte dann einen Abstand von 50 Meter zum Grundstück des Mehrfamilienhauses, stattdessen befindet sich nun direkt vor dem Grundstück von Gisela Langhammer und ihren Nachbarn der Busparkplatz. „Auf unsere Wünsche, die Parkpalette auf der westlichen Seite zu bauen, wurde nicht eingegangen“, sagt die Bartherin. Denn dort ist in den neuen Plänen ein zweites Parkhaus vorgesehen. Dies sei nach Auskunft der Planer notwendig, da aus dem ursprünglichen Appartementhaus Nr. 5, das als östlichstes Haus unmittelbar an den Graben am alten Obstgarten grenzt, ein Hotel mit 120 Zimmern wurde.

Lieber ein großes statt zwei kleine Parkhäuser

„Warum baut man nicht einfach ein großes Parkhaus an der westlichen Seite? Dort würde es niemanden stören. Stattdessen plant man auf einmal zwei Parkhäuser“, ärgert sich Gisela Langhammer. „Fast alle Anwohner haben ihre Schlafräume direkt zur Hafenseite und wünschen sich ein bisschen Ruhe.“ Dass sich vor ihren Häusern ein Pkw-Parkplatz befände, sei nicht das Problem. Damit könne man leben. Aber dass nun gerade die Busparkplätze und das Parkhaus in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung geplant sind, sei eine Zumutung.

Um gegen die Pläne vorzugehen, haben die Anwohner ein Schreiben an die Stadt vorbereitet und Unterschriften gesammelt. Auch einige Stadtvertreter unterstützen das Anliegen und haben unterschrieben. Im Bauausschuss am Dienstag, den 16. Juni, soll das Thema um 18.30 Uhr im Rathaussaal noch einmal diskutiert werden.

„Wir sind der Abstandsbitte nachgekommen“

Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig räumt auf OZ-Nachfrage ein, dass man die Anwohner in Form einer Einwohnerversammlung hätte einbeziehen können. „Aber in Zeiten von Corona ist das leider nicht möglich. Wir sind noch nicht im normalen Fahrwasser und können keine großen Versammlungen machen“, sagt Hellwig.

Dass man die Kritik der Anwohner nicht ernst genommen habe, weist er allerdings zurück. „Wir sind der Abstandsbitte nachgekommen und mit der Parkpalette weiter nach Osten gewandert. Dass diese Fläche keine grüne Wiese bleibt, sondern irgendwann wieder bebaut wird, war immer klar. Außerdem ist noch keine Entscheidung getroffen. Noch ist alles offen.“

