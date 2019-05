Barth

Bei der Versammlung am Mittwochabend im Barther Rathaussaal waren sich die eingeladenen Anwohner einig: Die geplante Parkpalette am Hafen soll nicht direkt vor ihren Häusern auf der westlichen Seite des Parkplatzes gebaut werden, sondern auf der östlichen Seite. Die Argumente von Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig und Bauamtsleiter Manfred Kubitz, die sich beide für die ursprünglich geplante Variante im westlichen Teil aussprachen, änderten nichts an der Meinung der Anwesenden. Von dem Bau betroffen sind Anwohner im Trebin sowie am Platz der Freiheit 7. „Wissen Sie wie laut es ist, wenn nachts in einem Parkhaus die Türen knallen oder sich dort Jugendliche treffen?“, fragte einer der Anwesenden. „Wir sind schon gebeutelt durch den Bau des Speichers und jetzt sollen wir auch noch direkt bei uns eine Parkpalette bekommen. Dann sind unsere Grundstücke doch gar nichts mehr wert.“

Der Investor des „ Hafenquartiers“ hatte um eine Änderung des Bebauungsplanes gebeten. Der Bau der Parkpalette sei notwendig, da statt bislang drei geplanter Tiefgaragen nur zwei gebaut werden sollen, da die Kosten laut Investor sonst zu hoch seien. Die fehlenden 100 Parkplätze sollen auf dem vorhandenen öffentlichen Parkplatz der Stadt am Osthafen zur Verfügung gestellt werden. Da der Stadt Barth dann allerdings 100 öffentliche Parkplätze fehlen, soll dies durch den Bau der Parkpalette wieder ausgeglichen werden. Zu den 100 öffentlichen Parkplätzen sollen auf der Parkpalette weitere 30 Parkplätze für das „ Hafenquartier“ entstehen. „Die Parkplätze sind nicht nur für die Appartements. Der Investor plant im Haus 5 auch einen Wellnessbereich, der auch von Barthern und Urlaubern genutzt werden kann, sowie eine öffentliche Gaststätte“, berichtet Manfred Kubitz. „Hierfür werden auch Parkplätze benötigt.“

Friedrich-Carl Hellwig machte noch einmal deutlich, dass bislang keine Entscheidung gefallen sei. „Die Verwaltung kann auch lediglich eine Empfehlung abgeben, die endgültige Entscheidung treffen die Stadtvertreter. Und die wird definitiv nicht mehr vor der Wahl im Mai getroffen. Wir haben also noch Zeit, alle Varianten durchzuspielen“, sagte der Bürgermeister. Erst nach der Sommerpause im September würden die neuen Stadtvertreter in die inhaltliche Diskussion einsteigen. Allerdings müsse dann auch bis zum Jahresende eine Entscheidung getroffen werden. Er persönlich halte es immer noch für die bessere Variante, die Parkpalette im westlichen Teil zu bauen. „Die Alternative ist, dass dort bis zu ihrer Grundstücksgrenze Autos parken.“ Denn das diese Fläche zur Parkfläche werde, sei schon in der ursprünglichen Planung von 2005 so vorgesehen. „Damit können wir leben, aber wir wollen die Parkpalette nicht vor der Tür haben“, erklärte ein Anwohner und erhielt dafür Zuspruch von den Anwesenden.

Mehr zum Thema:

Parkpalette am „ Hafenquartier“ geplant, Diskussion um Parkdeck am Barther Hafen, Anwohner sauer über Parkhaus-Pläne

Anika Wenning