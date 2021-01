Arbeitslosigkeit: Vorpommern-Rügen trauriger Spitzenreiter

Stralsund

Die neuen Zahlen der Agentur für Arbeit zeichnen ein düsteres Bild des Arbeitsmarktes in Vorpommern-Rügen. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Vorpommern-Rügen ist im Januar deutlich angestiegen. 12 610 Männer und Frauen sind hier aktuell ohne Job. Das sind 1241 Personen beziehungsweise 10,9 Prozent mehr als noch im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist von 10,1 auf 11,2 Prozent. Das ist landesweit ein trauriger Spitzenwert – die Quote in Mecklenburg-Vorpommern beträgt aktuell 8,6 Prozent.

Momentan haben die Berufe im Tourismusbereich noch den größten Anteil an der Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk. Gastronomie, Handel und Reinigungsberufe machen insgesamt ein Drittel an der aktuellen Beschäftigungslosigkeit insgesamt aus. Aber auch andere Branchen vermelden steigende Arbeitslosenzahlen, so etwa das produzierende Gewerbe und der Baubereich.

Stärkster Anstieg auf der Insel Rügen

Am stärksten ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis auf der Insel Rügen gestiegen. 4072 Frauen und Männer haben auf der Insel aktuell keinen Job. Das sind 584 Arbeitslose mehr gegenüber dem Vormonat, ein Anstieg um 16,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Deutschlands größter Insel liegt aktuell bei 12,3 Prozent. Vor einem Monat konnte noch ein Wert von 10,5 Prozent registriert werden. Im Januar 2019 waren es 11,5 Prozent.

In der Geschäftsstelle Ribnitz-Damgarten, zu deren Einzugsbereich die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gehört, haben aktuell 2602 Männer und Frauen keine Beschäftigung, 306 mehr (13,3 Prozent) als im Dezember. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 10,2 Prozent. Das sind 1,2 Prozentpunkte über dem Vormonatswert. Im Januar des letzten Jahres konnte mit 8,9 Prozent sogar ein Wert deutlich unter der 10-Prozent-Marke verzeichnet werden.

Arbeitslosenquote in Stralsund am höchsten

In der Hansestadt Stralsund sind derzeit 3540 Arbeitslose gemeldet, 192 mehr im Vergleich zum Vormonat. Die Quote stieg um 0.7 Prozentpunkte aus aktuell 12,5 Prozent. Im Januar 2020 lag sie bei 10,9 Prozent. In der Region rund um Grimmen sind 104 Frauen und Männer mehr als im Vormonat ohne Beschäftigung. 1371 Arbeitslose sind in der Agenturgeschäftsstelle der Trebelstadt gemeldet. Die Quote beträgt aktuell 10,6 Prozent. Sie stieg zum Vormonat um 0,8 Prozentpunkte und lag im Januar des Vorjahres bei 8,6 Prozent.

Der deutliche Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt für den Chef der Arbeitsagentur nicht überraschend. „Wir erwarten üblicherweise im Januar und Februar einen Zuwachs der Arbeitslosigkeit in dieser Größenordnung“, so Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. Für eine enorme Belastung des Arbeitsmarktes sorgen nach wie vor die Einschränkungen der Corona-Pandemie. Seit dem Frühjahr des letzten Jahres liegt die Arbeitslosigkeit durchgängig über den Werten der entsprechenden Vorjahresmonate. So sind derzeit 1410 Männer und Frauen mehr arbeitslos gemeldet, als noch im Januar 2019.

Ein Viertel aller Unternehmen bezieht Kurzarbeitergeld

Für eine gewisse Stabilisierung sorgt die Kurzarbeit. Aktuell beziehen über 1900 Betriebe in Vorpommern-Rügen Kurzarbeitergeld. Das sind rund ein Viertel aller Unternehmen. Zusätzlich profitieren 230 Firmen der witterungsabhängigen Branchen wie Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau sowie Dachdecker und Gerüstbauer vom sogenannten Saison-Kurzarbeitergeld.

Wann sich die Situation verbessern wird, könne momentan noch niemand mit Bestimmtheit sagen, so der Arbeitsagentur-Chef. „Üblicherweise würde ich davon ausgehen, dass etwa im März - mit der Vorbereitung auf den Saisonstart im Tourismus - die Personalnachfrage in der Hotel- und Gastronomiebranche wieder anzieht. Doch in diesem Jahr gibt es derzeit hierfür keine Planungssicherheit.“ Es werde viel davon abhängen, wie lange die Einschränkungen in Folge der Pandemie andauern werden, sagt Jürgen Radloff.

