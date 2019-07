Stralsund

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Vorpommern-Rügen ist im Juni auf 7,0 Prozent gefallen. Das ist wie auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Rekordwert nachdem bereits im Mai mit 7,3 Prozent die bis dahin niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung verkündet werden konnte, teilte die Agentur für Arbeit in Stralsund mit. Und die Entwicklung ist wahrscheinlich noch lange nicht zu Ende, vermutet Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur. „Es wird wohl das Jahr der Rekorde am Arbeitsmarkt“, sagte er. „Zumindest werden wir in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich noch niedrigere Werte verzeichnen können. Besonders herausragend ist es, wenn wir für den gesamten Landkreis zum ersten Mal eine Arbeitslosenquote mit einer Sechs vor dem Komma vermelden können.“

Weniger als 8000 Arbeitslose

Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur in Stralsund. Quelle: Walther Marlies

Wie aus der aktuellen Statistik hervorgeht, sind im Bezirk der Arbeitsagentur Stralsund 7862 Männer und Frauen ohne Job. Das sind 406 weniger als im Vormonat und 1301 Personen weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote im Mai lag noch 0,3 Prozentpunkte über dem aktuellen Wert. Im Juni des Vorjahres wurde sogar noch eine Quote von 8,2 Prozent gemessen.

Arbeitsmarkt in guter Verfassung

Der Arbeitsmarkt in der Region Vorpommern-Rügen zeige sich auch weiterhin in einer guten Verfassung, sagte Radloff. Positive Signale aus der Wirtschaft, die anlaufende Tourismussaison aber auch die spürbaren Auswirkungen der demografischen Entwicklung würden für eine anhaltende Personalnachfrage und einen Rückgang der Beschäftigungslosigkeit sorgen.

Wie den aktuellen Unterlagen der Agentur zu entnehmen ist, verzeichnen derzeit die Agenturgeschäftsstellen Ribnitz-Damgarten und Bergen auf Rügen die niedrigsten Werte. In beiden Regionen ist die Saison im Tourismusbereich deutlich zu spüren und das, obwohl die Hauptferienzeit gerade erst begonnen hat. Trotzdem ist in vielen Unternehmen – gerade im Hotel- und Gastronomiegewerbe und im Handel - die Belegschaft bereits an Bord.

Frühzeitige Einstellungen

Frühzeitige Einstellungen hatten auch schon früh zu einer Reduzierung der Arbeitslosenzahlen geführt. Auf Rügen sind aktuell 1842 Männer und Frauen ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent. Das sind 0,7 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. In Ribnitz-Damgarten liegt die Beschäftigungslosigkeit bei 5,4 Prozent. Das ist der niedrigste Wert unter allen Geschäftsstellen im Agenturbezirk. Vor einem Monat lag die Arbeitslosenquote im Bereich der Bernsteinstadt noch bei 5,9 Prozent, vor einem Jahr bei 6,6 Prozent.

Nicht ganz so stark fiel der Rückgang der Beschäftigungslosigkeit in der Geschäftsstelle Grimmen und in der Hansestadt Stralsund aus. In Grimmen sind 1042 Arbeitslose gemeldet. Das entspricht einer Quote von 8,0 Prozent. Die absolute Zahl der Arbeitslosen sank rund um die Trebelstadt binnen Monatsfrist um 40 Personen und gegenüber dem Vorjahresmonat um 56 Personen.

Erfreuliche Entwicklung auch in Stralsund

Erfreulich verlief die Entwicklung auch in Stralsund. 2862 Männer und Frauen sind im Stadtgebiet ohne Job. Das sind 49 Personen weniger als im Mai. Auch im Vorjahresvergleich ist die Beschäftigungslosigkeit zurückgegangen. Im Juni 2018 waren noch fast 3400 Personen ohne Arbeit. Jetzt sind es über 500 weniger. Die Arbeitslosenquote in der Hansestadt liegt bei 10,1 Prozent. Das ist zwar immer noch der höchste Wert unter allen Regionen des Agenturbezirkes, der Chef der Arbeitsagentur wagt für die Hansestadt allerdings eine vorsichtige Prognose: „Es wäre eine tolle Entwicklung, wenn wir in diesem Jahr – möglicherweise im September – für die Stadt eine Arbeitslosenquote im einstelligen Bereich erreichen könnten.“

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Neben wirtschaftlichen und saisonalen Faktoren wirken sich auch die Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik entlastend auf die Beschäftigungslosigkeit aus. So erwerben aktuell 658 Personen mit Unterstützung der Arbeitsagentur und des Jobcenters eine neue berufliche Qualifikation. 704 Männer und Frauen sind in den sogenannten Arbeitsgelegenheiten beschäftigt. Und 75 Existenzgründer werden durch die Arbeitsagentur mit dem Gründungszuschuss beim Aufbau eines eigenen Unternehmens unterstützt. Das sind nur drei Instrumente, mit denen Arbeitsagentur und Jobcenter versuchen, arbeitslose Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Ohne die Entlastungswirkung aller arbeitsmarktpolitischen Instrumente läge die Arbeitslosenquote vermutlich bei 10,0 Prozent.

Jens-Peter Woldt